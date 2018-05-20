Абрамовичу не продовжили британську візу - ЗМІ

За словами співрозмовника видання, поки що офіційної відмови у видачі нової візи не надходило, і влада Великобританії продовжує розглядати документи Абрамовича.

Більше трьох тижнів тому в російського бізнесмена Романа Абрамовича закінчилася британська віза інвестора, а нову підприємцю не видали.

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Про це повідомляє The Bell з посиланням на два джерела в його оточенні.

За словами третього співрозмовника видання, поки що офіційної відмови у видачі нової візи не надходило, і влада Великобританії продовжує розглядати документи пана Абрамовича.

Представник бізнесмена не став коментувати цю інформацію. У департаменті британського уряду, відповідальному за імміграційний контроль, також відмовилися від коментарів.

Російський бізнесмен з липня 2003 року є власником англійського футбольного клубу «Челсі». Крім цього, у Лондоні зареєстрований металургійний холдинг Evraz, в якому Роману Абрамовичу належить 30,76% акцій. Росіянин також володіє декількома об'єктами нерухомості в столиці Великобританії, в числі яких особняк на вулиці Кенсінгтон-Пелес Гарденс і будинок на Честер-сквер, а також дві квартири, пише «Комерсант» з посиланням на Independent.

Нагадаємо, відносини Великобританії та Росії погіршилися після інциденту в Солсбері, де на початку березня був отруєний екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Незважаючи на те, що обидва прийшли в себе і були виписані з лікарні, Лондон продовжує звинувачувати Москву в причетності до злочину, стверджуючи, що Скрипалі були отруєні розробленим в РФ нервово-паралітичною речовиною «Новачок».

У кінці квітня група депутатів британського парламенту вимагала від податкових гаваней, які є заморськими британськими територіями, публічного розкриття фактичних власників активів. За інформацією The Times, ця ініціатива спрямована на розкриття даних про «російських олігархів», які приховують свої доходи та володіння, використовуючи юрисдикцію британських заморських територій.