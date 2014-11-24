Напередодні Дня подяки в Колорадо розпочався святковий розпродаж марихуани
Напередодні Дня подяки в американському штаті Колорадо почалися знижки на придбання марихуани, повідомляє Associated Press.
Продавці також придумали святкові акції та спеціальні пропозиції для покупців наркотику.
Магазини, що мають ліцензію на продаж марихуани, встановили низькі ціни на свій товар: унцію (28,5 г) можна придбати за 50 доларів. Як відзначає агентство, це знижує вартість одного джойнта (сигарети з наркотиком) до одного долара. Пропозиція буде актуально в святкові дні - п'ятницю, суботу та неділю (День подяки відзначається 29 листопада - прим. «Стрічки.ру»). Колишні розцінки не наводяться, повідомляє Lenta.ru.
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Одна з кондитерських в Денвері - столиці Колорадо - приготувала до свята особливі страви з підвищеним вмістом марихуани. Так, одна порція гарбузового пирога в даному закладі містить дозу наркотику, еквівалентну одному джойнту.
В одній із місцевих аптек заможним покупцям пропонують марихуану вищого сорту. Аптекарі порівнюють свій продукт за дією і якістю з «кращим бурбоном або скотчем».
Багато магазинів доповнюють покупку подарунками (такими, як фірмові матерчаті сумки або шкарпетки), а також формують подарункові набори. Продавці активно рекламують свій товар і повідомляють про знижки, використовуючи місцеві ЗМІ та соцмережі.
Вперше в США дозволили вирощувати і вживати коноплі в медичних цілях у 1996 році в Каліфорнії. Пізніше таке право отримали ще 13 штатів. Колорадо став другим американським штатом, де можна вирощувати, продавати і вживати марихуану не тільки в медичних цілях (першим став штат Вашингтон). З 1 січня 2014 року коноплі з'явилася в широкому продажі в 30 магазинах по всьому Колорадо, придбати її може будь-яка людина старше 21 року.