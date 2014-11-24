Напередодні Дня подяки в Колорадо розпочався святковий розпродаж марихуани

Продавці також придумали святкові акції та спеціальні пропозиції для покупців наркотику.

Магазини, що мають ліцензію на продаж марихуани, встановили низькі ціни на свій товар: унцію (28,5 г) можна придбати за 50 доларів. Як відзначає агентство, це знижує вартість одного джойнта (сигарети з наркотиком) до одного долара. Пропозиція буде актуально в святкові дні - п'ятницю, суботу та неділю (День подяки відзначається 29 листопада - прим. «Стрічки.ру»). Колишні розцінки не наводяться, повідомляє Lenta.ru.

Читайте такожБарак Обама відмовився від «косяка»

Одна з кондитерських в Денвері - столиці Колорадо - приготувала до свята особливі страви з підвищеним вмістом марихуани. Так, одна порція гарбузового пирога в даному закладі містить дозу наркотику, еквівалентну одному джойнту.

В одній із місцевих аптек заможним покупцям пропонують марихуану вищого сорту. Аптекарі порівнюють свій продукт за дією і якістю з «кращим бурбоном або скотчем».

Багато магазинів доповнюють покупку подарунками (такими, як фірмові матерчаті сумки або шкарпетки), а також формують подарункові набори. Продавці активно рекламують свій товар і повідомляють про знижки, використовуючи місцеві ЗМІ та соцмережі.

Вперше в США дозволили вирощувати і вживати коноплі в медичних цілях у 1996 році в Каліфорнії. Пізніше таке право отримали ще 13 штатів. Колорадо став другим американським штатом, де можна вирощувати, продавати і вживати марихуану не тільки в медичних цілях (першим став штат Вашингтон). З 1 січня 2014 року коноплі з'явилася в широкому продажі в 30 магазинах по всьому Колорадо, придбати її може будь-яка людина старше 21 року.