На дострокових виборах у Словенії перемагає антимігрантська партія - екзитполи

На думку аналітиків, правоконсерваторам, вірогідно, буде важко знайти партнерів для формування правлячої коаліції.

Правоконсервативна Словенська демократична партія (СДП) перемагає на дострокових парламентських виборах в Словенії, що відбулися в неділю, 3 червня.

Згідно з даними екзитполів, вона набирає 24,4 відсотка голосів, що може принести їй 25 із 90 місць у парламенті, передає dw.com.

Читайте такожНовим прем'єр-міністром Іспанії ставши Педро Санчес

Очолює партію Янез Янша, який з 2004 по 2008 і з 2012 по 2013 роки був прем'єр-міністром країни, а також відсидів у в'язниці за звинуваченням у корупції. Агентство dpa зазначає, що ідеологічним зразком для Янші є прем'єр сусідньої Угорщини Віктор Орбан, а програма партії сповнена антимігрантської та ксенофобської риторики. Сам Орбан вже назвав Янша "гарантом виживання словенського народу".

Друге місце і 12,6 відсотків отримала лівоцентристська партія "Список Мар'яна Шареца". Партія сучасного центру нинішнього прем'єр-міністра Міро Церара опинилася на третьому місці з 9,8 відсотками голосів.

На думку аналітиків, СДП, вірогідно, буде важко знайти партнерів для формування правлячої коаліції, оскільки її голова Янша практично ізольований в політичних колах Словенії.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Словенії проходять дострокові парламентські вибори на тлі політичної кризи і відставки в березні прем'єра Миро Церара.