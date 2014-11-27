Влада США відкинула заклики до повторного суду над поліцейським, що вбив підлітка

Раніше присяжні винесли рішення не залучати до відповідальності поліцейського, який застрелив його, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Це викликало масштабні протести і заворушення як у самому Фергюсоні, так і в інших містах США.

Читайте такожПоліцейський, який убив підлітка, піде з поліції ФергюсонаУ середу кілька протестувальників увірвалися до будівлі міської ради Сент-Луїса, а близько двохсот демонстрантів влаштували імпровізований судовий процес над поліцейським Дарреном Вілсоном.

Тим часом родичі вбитого чорношкірого підлітка поліцейським Майкла Брауна заявили, що вони розчаровані рішенням суду присяжних не притягати до відповідальності поліцейського Даррена Вілсона.