Влада США відкинула заклики до повторного суду над поліцейським, що вбив підлітка
10:37, 27 листопада 2014Світ
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Губернатор Міссурі Джей Ніксон відкинув заклики скликати новий суд присяжних у справі про вбивство у Фергюсоні чорношкірого підлітка Майкла Брауна.
REUTERS
Раніше присяжні винесли рішення не залучати до відповідальності поліцейського, який застрелив його, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Це викликало масштабні протести і заворушення як у самому Фергюсоні, так і в інших містах США.
Читайте такожПоліцейський, який убив підлітка, піде з поліції ФергюсонаУ середу кілька протестувальників увірвалися до будівлі міської ради Сент-Луїса, а близько двохсот демонстрантів влаштували імпровізований судовий процес над поліцейським Дарреном Вілсоном.
Тим часом родичі вбитого чорношкірого підлітка поліцейським Майкла Брауна заявили, що вони розчаровані рішенням суду присяжних не притягати до відповідальності поліцейського Даррена Вілсона.
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