ЗМІ: Французькі ультраправі отримають від Кремля 40 мільйонів євро

Таким чином, попередні 9 млн євро, які вже були надані французьким націоналістам, є лише першим траншем, пише Європейська правда з посиланням французьке видання Mediapart, яке провело власне розслідування.

Його результати підтверджує, зокрема, член політбюро Національного фронту.

"Перший транш було виплачено по кредиту в розмірі 40 млн євро... транш у розмірі 9 млн євро прибув, 31 надійдуть згодом", - сказав він.

Інформацію також підтверджує європарламентар від "Національного фронту" Бернард Моно, пише Euobserver.

"Ми висловили, звичайно ж, необхідність комплексного фінансування в ході обговорень з банком... до президентських і парламентських виборів (відбудуться 2017 року) нам потрібно 45 млн євро", - зазначив він.

Читайте такожЛідера французьких націоналістів біля супермаркету закидали камінням"Ми до цього наближаємося крок за кроком. Ми на довгостроковому фінансовому пакеті", - додав європарламентар.

Водночас лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен на своїй сторінці в Twitter назвала інформацію про великий кредит "фантазією видання".

"Mediapart втратив голову. Суми, про які воно говорить, є фантазією. Національний фронт отримав €9 млн кредиту. Крапка", - написала вона.

Проте, як стверджує неназваний помічник Ле Пен, вона особисто уклала угоду з банком щодо кредиту під час таємного візиту до Москви у лютому.

Окрім того, як повідомляється, під час перебування у Москві лідера Національного фронту познайомили з російським депутатом Олександром Бабаковим, який став "ключем" до угоди з банком.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський "Перший чесько-російський банк" видав ультраправій французькій партії "Національний фронт" кредит у сумі 9 мільйонів євро.