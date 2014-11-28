Єгипетські силовики готуються до "п'ятниці гніву", оголошеної ісламістами

У МВС дали зрозуміти, що якщо буде потрібно, проти учасників заворушень буде застосовано зброю, а учасники будуть затримані і постануть перед військовим трибуналом, повідомляє ТАСС.

Очікується, що 28 листопада прихильники Салафітского фронту і забороненої в країні асоціації "Брати-мусульмани" вийдуть на вулиці Єгипту, щоб, за їх словами, "повстати проти військових і світських правителів" країни. Їхні основні вимоги - "збереження ісламської ідентичності", введення норм шаріату (ісламського права) і повернення до влади Мухаммеда Мурсі, скинутого військовими влітку 2013 року.

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Загалом понад 25 тисяч офіцерів і солдатів мобілізовані в ряді єгипетських провінцій для охорони об'єктів інфраструктури і держустанов. У всіх військових округах створені оперативні штаби, які відстежують ситуацію в режимі реального часу.

Під посилену охорону взято район Суецького каналу. Тут свою допомогу в підтримці порядку готові надати бедуїни Суеца і Південного Синаю. Головне завдання силовиків у цьому районі - не допустити проникнення бойовиків з півночі Синайського півострова. Крім того, прикордонним військам віддано наказ припиняти спроби незаконного перетину кордону, передусім, з боку Лівії.

Як повідомляється, під особливою охороною перебувають християнські храми і святині.