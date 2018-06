Трамп подякував Кім Чен Ину за "сміливий крок до світлого майбутнього"

Голова КНДР Кім Чен Ин має змогу запам’ятатись як лідер, який відкрив нову епоху безпеки та процвітання для своїх громадян.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав президент США Дональд Трамп.

«Кім має нагоду запам'ятатись як лідер, який відкрив нову епоху безпеки та процвітання для своїх громадян!», – написав Трамп, зазначивши, що після відмови від ядерної зброї КНДР зможе вільно торгувати із іншими країнами.

Також американський лідер подякував Кім Чен Ину за «перший сміливий крок до світлого нового майбутнього для свого народу».

«Наша безпрецедентна зустріч - перша між американським президентом та лідером Північної Кореї - доводить, що реальні зміни можливі!», – підкреслив Трамп.

There is no limit to what NoKo can achieve when it gives up its nuclear weapons and embraces commerce & engagement w/ the world. Chairman Kim has before him the opportunity to be remembered as the leader who ushered in a glorious new era of security & prosperity for his citizens! pic.twitter.com/Xbup4Zyz33