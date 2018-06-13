Трамп подякував Кім Чен Ину за "сміливий крок до світлого майбутнього"

03:25, 13 червня 2018
Світ
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Дональд Трамп та Кім Чен Ин / REUTERS

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Про це на своїй сторінці у Twitter написав президент США Дональд Трамп.

«Кім має нагоду запам'ятатись як лідер, який відкрив нову епоху безпеки та процвітання для своїх громадян!», – написав Трамп, зазначивши, що після відмови від ядерної зброї КНДР зможе вільно торгувати із іншими країнами.

Також американський лідер подякував Кім Чен Ину за «перший сміливий крок до світлого нового майбутнього для свого народу».

«Наша безпрецедентна зустріч - перша між американським президентом та лідером Північної Кореї - доводить, що реальні зміни можливі!», – підкреслив Трамп.

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Теги: #Кім Чен Ин#Дональд Трамп