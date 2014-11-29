У Фергюсоні заарештовано ще 15 осіб

Як повідомляє радіостанція «Ехо Москви», одному із затриманих можуть пред'явити звинувачення в нападі на поліцейського.

Всього за останні 4 дні кількість заарештованих у ході вуличних заворушень у Фергюсоні перевищила 60 осіб.

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