У Фергюсоні заарештовано ще 15 осіб
12:44, 29 листопада 2014Світ
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15 людей заарештовано під час заворушень в американському місті Фергюсон.
REUTERS
Як повідомляє радіостанція «Ехо Москви», одному із затриманих можуть пред'явити звинувачення в нападі на поліцейського.
Всього за останні 4 дні кількість заарештованих у ході вуличних заворушень у Фергюсоні перевищила 60 осіб.
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