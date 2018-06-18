Провідні ядерні держави модернізують та оновлюють свої арсенали – SIPRI

Росія та США обмежено скорочують свої ядерні сили, однак інвестують у їх модернізацію та виробничі потужності.

Попри те, що кількість одиниць ядерного озброєння у світі скорочується, ядерні держави започаткували програми з оновлення та модернізації своїх атомних арсеналів та засобів доставки.

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Про це йдеться у результатах дослідження Стокгольмського інституту досліджень проблем миру (SIPRI).

Зазначається, що станом на початок 2018 року 9 держав – США, РФ, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль та КНДР – сукупно володіють приблизно 14 465 одиницями ядерної зброї. Це менше показника початку 2017 року, коли ядерні держави сукупно 14 935 одиниць ядерного озброєння.

Основна доля скорочення припадає на Росію та США, що сукупно володіють приблизно 92 відсотками усієї ядерної зброї світу. Попри обмежене скорочення своїх ядерних сил, як США, так і РФ започаткували довготривалі програми з оновлення та модернізації своїх ядерних боєголовок, ракет та авіаційних засобів доставки, а також об’єктів військової ядерної промисловості.

Ядерні арсенали інших країн, як зазначається, залишаються набагато меншими, однак ці країни також розробляють або розгортають нові системи ядерного озброєння, чи заявляють про наміри зробити це. Індія та Пакистан збільшують запаси ядерної зброї, а також розробляють нові засоби доставки.

Китай продовжує модернізувати свої засоби доставки та повільно збільшують свої ядерні сили.

Зазначається, що у 2017 року успіху у ядерній програмі досягла Північна Корея. Стверджувалось, що у вересні країна випробувала водневу бомбу, а також продемонструвала неочікуваний швидкий прогрес у випробуванні нових міжконтинентальних балістичних ракет.

Раніше The New York Times повідомляло, що США модернізують ядерну зброю, аби протистояти Росії

Так, новий "Огляд ядерної політики 2018" приділяє багато уваги Росії. Там йдеться про те, що Путін активно розбудовує ядерні сили РФ та змушує США зміцнювати власний ядерний арсенал.

У звіті попереджається про нову російську автономну ядерну торпеду, яка може перетинати Тихий океан не будучи виявленою і випускати смертоносну радіоактивну хмару, яка може залишити значну частину Західного узбережжя непридатним для життя.