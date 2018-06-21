Трамп незабаром може звинуватити Кім Чен Ина у зраді його довіри – американський дипломат

Заяви Трампа про подолання ядерної загрози з боку КНДР є хибними, переконаний експерт.

Помилки, допущені президентом США Дональдом Трампом у переговорах з главою КНДР Кім Чен Ином на саміті 12 червня, можуть завадити досягненню повної денуклиаризации Північної Кореї. В такому разі американський президент, ймовірно, незабаром звинуватить Кіма у зраді його довіри.

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Таку думку в колонці журналу «Новое время» (переклад матеріалу, опублікованого проектом Project Syndicate) висловив американський дипломат, голова Ради з міжнародних відносин (США) Річард Хаас.

Експерт вказує, що гучні заяви Трампа щодо подолання ядерної загрози з боку КНДР є помилковими.

«Північна Корея продовжує становити ядерну загрозу. Спільна заява двох лідерів була коротким — усього 391 слово. І жодного чіткого положення», - підкреслив він.

За словами Хааса, є достатньо причин сумніватися в тому, що Пхеньян відмовиться від ядерної зброї. Так, приклад України, яка відмовилася від ядерної зброї, а тепер страждає від агресії РФ, навряд чи надихне Кім Чен Ина повторити її шлях. Те ж можна сказати і про Лівію, враховуючи долю її лідера Каддафі.

Експерт констатує, що деякі заяви Трампа після саміту лише послабили перспективи досягнення його цілей. Намагаючись виставити зустріч з Кімом своєю перемогою, Трамп забув, що після його слів буде складніше переконати світове співтовариство вводити санкції проти КНДР (адже вони ще можуть бути корисними).

Ще одна помилка – заяву про те, що США більше не будуть проводити військові навчання з Південною Кореєю. Тим самим Трамп не лише стривожив союзників США, але і безоплатно віддав козир, який в майбутньому міг би стати в нагоді.

«І ось головний висновок. Тепер всі наступні переговори навряд чи допоможуть досягти повної денуклеаризації Північної Кореї, яка піддавалася б перевірці. Тож незабаром Трамп, ймовірно, звинуватить Кіма у зраді його довіри», - зазначає дипломат.

Нагадаємо, 12 червня в Сінгапурі відбувся саміт між США і КНДР. Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин завершили зустріч тет-а-тет, на якій були присутні тільки перекладачі, а потім підписали спільну заяву. Згідно з підписаним документом, Північна Корея зобов'язується відмовитися від ядерної зброї, а у відносинах між Пхеньяном і Вашингтоном настає «перезавантаження».

Читайте колонку Річарда Хааса у свіжому випуску журналу «Новое время» (21 червня 2018 року (№23 (199)