Інвестори Facebook хочуть витурити Цукерберга з компанії – Business Insider

Після всіх гучних скандалів акціонерам не подобається, що автор соцмережі керує нею, як диктатор.

Інвестори Facebook, які володіють акціями на три мільярди доларів, роблять кроки у напрямку звільнення Марка Цукерберга з посади голови правління і позбавлення його влади в компанії.

Видання Business Insider поговорило з шістьма великими власниками часток у Facebook, які все більше невдоволені тим, як незмінний лідер керує соціальною мережею. Саме тому вони добиваються змін. За їхніми словами, серед інвестори Facebook ще ніколи не були настільки розлюченими з 2012 року, коли компанія вийшла на торги. Після низки скандалів: від використання платформи для впливу на вибори в США до безкарного збору даних користувачів компанією Cambridge Analytica, - розчарування власників акцій зростало все більше.

Повстані інвестори звинувачують у спалаху цих скандалів спосіб управління Facebook. На їхню думку, належної реакції на всі проблеми не було, тому що корпоративна структура компанії робить Цукерберга недоторканним в ролі виконавчого директора і голови правління.

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«У нас є занепокоєння щодо структури ради правління, з якими компанія, здається, не готова розібратися і які можуть призвести до ризиків: репутаційних, регуляторних тощо», - сказав Скотт Стінгер, який розпоряджається акціями Facebook на 895 мільйонів доларів.

Інвестори відкрито вимагають радикальних змін на багатьох фронтах, але консенсус між ними існує щодо двох конкретних питань. Вони хочуть, щоб Цукерберг пішов у відставку з посади голови правління, а на його місце прийшов незалежний виконавчий директор. Вони також хочуть скасувати дворівневу структуру акцій Facebook, тому що це дозволяє Цукербергу і членам його найближчої команди зосередити забагато влади в своїх руках.