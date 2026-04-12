Переговори між США та Іраном зірвалися: чого чекати далі, - прогноз Sky News

Іран досі вважає, що має перевагу.

Переговори про мирне врегулювання між США та Іраном в Ісламабаді тривали 21 годину, але завершилися нічим, оскільки обидві сторони зайняли жорстку позицію.

Віце-президент США Джей Ді Венс перед тим, як вирушити додому, повідомив, що Іран не має наміру відмовлятися від свого прагнення створити ядерну бомбу і знайти для цього необхідні засоби. У свою чергу іранська сторона стверджує, що американці вимагали від них передачі збагаченого урану, але також відмовилися визнати їх суверенітет над Ормузькою протокою.

Як зазначає Sky News, якщо американці дійсно пішли з переговорів через ядерну проблему, то вони наївно вважали, що іранці підуть на поступки вже в перший день переговорів. Водночас востаннє, коли Захід та Іран досягли угоди щодо ядерної проблеми, на переговори пішло майже два роки.

Однак головним питанням на столі переговорів була Ормузька протока і той контроль, який вона забезпечила іранцям над світовою економікою.

"США намагалися домогтися за столом переговорів того, чого не змогли домогтися війною", – йдеться в заяві американської сторони.

І це явне нагадування про те, що Америка не змогла досягти своїх цілей військовою силою, зазначає видання:

"Якщо говорити мовою близькосхідного базару, це момент, коли покупець виходить із магазину, заявляючи, що ціна занадто висока. Тільки в цьому випадку обидві сторони вважають себе продавцями і можуть диктувати умови. Навряд чи Іран прагнутиме зниження ціни, якщо вважає, що має перевагу".

Що буде далі?

Період припинення вогню, який має тривати два тижні, ще не закінчився.

Тим часом переговори триватимуть – як через посередників, так і неофіційними каналами.

"Якщо не вдасться досягти більшого прогресу, ніж ця історична дипломатична зустріч в Ісламабаді, повернення до війни є цілком імовірним", – стверджує Sky News.

Переговори США та Ірану

Віцепрезидент США Джей Ді Венс у неділю заявив, що його делегація залишає Пакистан, не досягнувши угоди з Іраном. Це ставить під загрозу крихке двотижневе припинення вогню. При цьому іранські ЗМІ пишуть, що "надмірні" вимоги США завадили досягненню угоди.

Раніше Корпус вартових ісламської революції Ірану пригрозив США "жорсткими заходами", якщо американські військові кораблі спробують пройти через Ормузьку протоку.

У свою чергу Трамп заявив, що США незабаром відкриють Ормузьку протоку, а Іран зазнав військової поразки у двомісячному конфлікті.

