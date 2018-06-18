Радник Трампа розповів, як росіянин вимагав $2 млн за компромат на Клінтон

"Ви не розумієте Дональда Трампа, він ні за що не платить", - сказав Стоун Грінбергу.

У травні 2016 року радник Дональда Трампа Роджер Стоун зустрівся з чоловіком, який представився Генрі Грінбергом і запропонував компромат на Хілларі Клінтон. Про це Стоун розповів в інтерв'ю The Washington Post.

Як передає РБК, Грінберг не розкривав подробиць про інформацію, яку імовірно мав, і вимагав $2 млн за компромат. "Ви не розумієте Дональда Трампа, він ні за що не платить", - відповів Стоун.

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Зустріч організував Майкл Капуто, що відповідав у штабі Трампа за зв'язки з громадськістю. Після неї він запитав, "наскільки божевільним виявився росіянин". Стоун у відповідь написав, що він просив "великі гроші" і це було "тратою часу".

Два роки потому зустріччю зацікавився спецпрокурор Роберт Мюллер, який розслідує можливе втручання Росії в американські вибори. Представники його команди допитали Капуто.

Самі співробітники штабу Трампа вважають, що вони були метою постановки, влаштованої спецслужбами США для того, щоб нашкодити кандидату від республіканців. Вони послалися на публікації, які свідчать про те, що Грінберг - уродженець Росії і працював інформатором ФБР. Однак немає доказів того, що Грінберг все ще працював на ФБР під час зустрічі зі Стоуном.

"В той момент я не розумів, що це операція ФБР, але зараз я впевнений, що це була вона", - зазначив Стоун.

Зустріч Стоуна з Грінбергом сталася через кілька тижнів після того, як радник Трампа Джордж Пападопулос зустрівся в Лондоні з людиною, яка представилася російським професором, який також говорив, що у нього є компромат на Клінтон. Через два тижні після зустрічі Грінберга зі Стоуном Дональд Трамп-молодший прийняв в Trump Tower адвоката Наталю Весельницьку, яка заявляла, що у неї є інформація, яка зашкодить Клінтон.

Як повідомляв УНІАН, команда Мюллера витратила більше 4 мільйонів на розслідування російського втручання.