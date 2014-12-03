Керрі: санкції не зупинили Росію, але завдали шкоди її економіці

Це визнав держсекретар США Джон Керрі, виступаючи на брифінгу за підсумками зустрічі голів МЗС НАТО, передає ТАСС.

"Чи вплинули санкції на дії Росії в Україну? Ні", - заявив Керрі, відповідаючи на запитання журналістів. Він підкреслив, що санкції "вимагають тривалого часу". За його словами, так склалося "історично".

Як приклади з історії голова американської дипломатії привів "санкції проти режиму апартеїду в ПАР" і санкції проти "ядерної програми Ірану".

"Очевидно, економіка відчуває вплив цих санкцій", - сказав Керрі, вказавши на ослаблення російського рубля і прогнози зниження російської економіки в 2015 році.

Він зазначив, що Росія могла б уникнути подальших санкцій, погодившись на припинення підтримки сепаратистів, повідомляє Reuters.

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"Після укладення 5 вересня мінських угод про припинення вогню Росія направила кілька сотень одиниць військової техніки, зокрема танки, бронетранспортери, важку артилерію проросійським силам в Україні", - зазначив він.

Керрі також заявив, що "російські військові діють на сході України" і "надають командно-штабну підтримку" ополченцям проголошених Донецької і Луганської народних республік.

"Ми розглянемо запити України про допомогу в галузі безпеки, - сказав він. - Ми вже чітко заявляли, що військового розв'язання кризи немає. Ми націлені на надання допомоги, здійснення поставок, продовження пошуку дипломатичного рішення при дотриманні українського суверенітету і територіальної цілісності".

Водночас Керрі зазначив, що інші опції, включаючи можливість додаткових санкцій проти Росії, "ще не прибрані зі столу переговорів".