У США опублікували скандальну біографію Сталіна, написану на основі архівів КДБ

Про це повідомляє Новое Время.

Книга має зруйнувати міф про сприйняття Сталіна як сина бідного шевця, який повністю переосмислив себе під час Жовтневої революції.

Автор біографії описує вождя як хитрого, деспотичного соціопата з обережним ставленням до людей, але схильного до необдуманих рішень.

Основу десятирічного розслідування склали архівні документи зовнішньої і внутрішньої радянської розвідки і КДБ.

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Стівен Коткін також відмовляється від загальноприйнятої подачі дій Сталіна як результату його психологічних особливостей.

На думку автора, параноя вождя була зумовлена політичним контекстом і без імперіалістичної спадщини царської Росії могла б і не розвинутися.

Правління Сталіна супроводжувалося встановленням диктаторського режиму; порушенням прав і свобод людини, військовими злочинами та злочинами проти людства, створенням системи масових репресій і ГУЛАГу; проведенням геноциду українського народу і депортацією народів в СРСР та інших країнах, масовими людськими втратами.