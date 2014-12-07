На Японію обрушилися сильні снігопади, майже 1,5 тисячі будинків залишилися без електрики

Про це повідомила енергетична компанія Shikoku Electic Power, передає ТАСС.

Роботи по відновленню енергопостачання ускладнені через гористу місцевість та велику кількість снігу. Крім того, в префектурі Токусіма близько 180 будинків продовжують залишатися відрізаними від зовнішнього світу. Місцева влада залучила до участі в рятувальній операції підрозділи національних сил самооборони.

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Сильні снігопади призвели до проблем у транспортному сполученні на острові Сікоку і в декількох центральних і північно-західних префектурах на острові Хонсю. За даними національного метеорологічного управління, висота сніжного покриву в префектурах Гіфу і Ямагата перевищує 100 см, в окремих районах Ніїгати за минулу добу випало близько 80 см опадів. Жертвами стихії, що обрушилася на Японію в суботу, стали дві людини.