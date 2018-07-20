Gazeta Wyborcza: між Україною і Польщею може початися «холодна війна» через історію

Польські чиновники починають використовувати скандальні поправки до закону про історичну пам’ять для тиску на українські організації.

Польща повинна була вести Україну в Євросоюз. Але замість цього з перших днів своєї роботи воєвода Любліна Пшемислав Чарнек заховав у шафу прапор союзу. Тому що Єврокомісія не діє так, як хоче польський чиновник. Він проти виходу Польщі з ЄС, але хоче, щоб союз його слухався. А якщо не союз, то хоча б Україна, проти якої чиновник вже найшов потужний аргумент.

Парламент Польщі фактично вклав йому антиукраїнську зброю в руки, ухваливши поправки до Закону про інститут національної пам’яті (INP), в яких йшлося про жертв українських націоналістів, пише Gazeta Wyborcza.

Видання наголошує, що поправки до закону про INP стали катастрофою для дипломатії і іміджу Польщі в світі. Через них зіпсувалися відносини Варшави зі США, Ізраїлем і Україною. «Право і справедливість» намагається виправити шкоду для відносин з першими двома країнами. Тому в червні депутати внесли зміни в закон, видаливши з нього пункт 55а, в якому йшлося про ув’язнення тих, хто говорить про відповідальність поляків чи польської держави за злочини Третього рейху. Разом з тим, пропозиція польської опозиції виключити і пункти про жертв українських націоналістів, була відхилена.

«Виявилося, українці для нас не такі важливі», - іронізує видання.

Воєвода Чарнек, посилаючись на ці катастрофічні пункти закону про INP, публічно засудив лідера «Українського товариства» Ґжегожа Купріановича, звинувативши його у антипольській діяльності. Ці звинувачення він пояснив участю лідера української організації в урочистих заходах, присвячених пам’яті загиблих українців від рук «Армії Крайової» в Сагрині. Через це воєвода Любліна поскаржився на Купріановича в прокуратуру. За словами чиновника, лідер української організації хоч і не заперечував злочини УПА проти поляків, але намагався зрівняти трагедію на Волині з «кількома сотнями цивільних українців, які загинули в Сагрині 10 березня 1944 року».

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Видання наголошує, що атака воєводи Любліна проти «Українського товариства» - це приклад політичного авантюризму. Хоча сам чиновник сказав, що «виконав обов’язок поляка». Втім, Wyborcza нагадує про зв’язок Чарнека з колами польських соціал-демократів. Їхня ідеологія з’явилася ще в часи Другої речі посполитої. І вона передбачала повне заперечення української національної ідентичної. Натомість, соціал-демократи завжди наполягали на полонізації українців, а також білорусів і литовців у тогочасній Польщі. Не виключено, що антиукраїнські випади Чарнека пов’язані з цією ідеологією.