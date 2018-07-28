Спецпрокурор ФБР опублікував список свідків у справі Манафорта

Відзначається, що в списку є давній бізнес-партнер Манафорта Річард Гейтс, якому пред'явили звинувачення в жовтні 2017 року одночасно з Манафортом.

Спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер оприлюднив список 35 потенційних свідків у справі щодо звинувачень у банківських та податкових злочинах Пола Манафорта для судового процесу, який розпочнеться у вівторок, 31 липня.

Відповідні документи Мюллер передав у суд у п'ятницю, передає Reuters.

Зазначається, що до списку входить давній бізнес-партнер Манафорта Річард Гейтс, якому висунули обвинувачення у жовтні 2017 року одночасно з Манафортом.

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У лютому 2018 року Гейтс визнав свою провину та погодився співпрацювати зі слідством.

Також у списку є Тед Левін, консультант, який працював з Манафортом в Україні та був головним стратегом кандидата у президенти від демократів, сенатора Берні Сандерса у 2016 році. Він співпрацює з федеральними прокурорами у справі проти Манафорта.

Багато свідків є керівниками в банках та фірмах фінансових послуг.

Підкреслюється, що Мюллер планує за допомогою свідчень свідків підтвердити та доповнити докази у податковому шахрайстві Манафорта.

Як повідомлялось, федеральний суддя надав імунітет від судового переслідування п’ятьом свідкам у справі екс-керівника передвиборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта.

Суддя ухвалив рішення відтермінувати розгляд кримінальної справи проти Манафорта до 31 липня.

Крім того, він зобов’язав представників команди спецпрокурора Роберта Мюллера, які виступають проти Манафорта, надати його адвокатам свій список із 30 свідків.

15 червня у США федеральна суддя ухвалила рішення взяти під варту колишнього главу виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта.

30 жовтня 2017 року Манафорту і його партнеру Річарду Гейтсу було оприлюднено звинувачення з 12 пунктів, яке містить відмивання грошей, несплату податків, шахрайство і роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації.

Манафорт не визнав себе винним по жодному з обвинувальних висновків.

У червні 2018-го суд наказав спецпрокурору Мюллеру назвати всіх осіб і організації, які залучалися до лобістської діяльності Пола Манафорта в інтересах Партії регіонів, яка здійснювалася без реєстрації в якості іноземного агента, як того вимагає законодавство США.

У лютому 2018-го Роберт Мюллер звинуватив колишнього адвоката у справі Юлії Тимошенко Олександра Ван дер Зваана, який визнав, що неправдиво свідчив про втручання РФ у американські вибори 2016 року.

У документах звинувачення зазначено, що Ван дер Зваан вів бесіди з Річардом Гейтсом і "особою А". Згодом стало відомо, що "особа А" - колишній офіцер російської розвідки Костянтин Килимник, який також працював у лобістській фірмі Манафорта в Україні у вересні і жовтні 2016 року.

Ван дер Зваан "визнав, що знав" про зв'язок з росіянами, тому що Гейтс розповів йому про це.

Коли Килимник працював на Януковича у команді Манафорта, там теж підозрювали, що він доповідає в Москву, однак не надавали цьому значення. Також він виступав посередником між Манафором і російським олігархом Олегом Дерипаскою, близьким до президента РФ Володимира Путіна.