Північна Корея і не думає згортати ядерну програму - ООН

Автори доповіді для ООН також стверджують, що Пхеньян намагався налагодити постачання легкого озброєння, техніки та іншої продукції воєнпрому в Лівію, Ємен і Судан.

Північна Корея не припинила розробку ядерної та ракетної програм, про що заявлялося раніше, говориться в доповіді, представленій Радбезу ООН групою незалежних експертів.

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У квітні цього року Пхеньян повідомив про припинення ядерних випробувань і запусків балістичних ракет, а також про намір закрити полігон Пунгері, на якому з 2006 року відбувалися ці випробування. Однак експерти встановили, що масштаби нелегального перекачування паливної нафти з іноземних суден лише зросли. Цей метод передбачає пряме перекачування з одного корабля на інший і здійснюється у відкритому морі, переджает Бі-бі-сі.

"Північна Корея не припинила роботу над ядерною та ракетною програм і продовжує ігнорувати резолюції Радбезу ООН, нарощуючи обсяги прямого перекачування нафтопродуктів. Таким же чином в 2018 році здійснювалися трансфери вугілля", - говориться в доповіді.

Автори також стверджують, що Пхеньян намагався налагодити постачання легкого озброєння, техніки та іншої продукції воєнпрому в Лівію, Ємен і Судан.

Експерти дійшли висновку, що, судячи з активності КНДР, фінансові санкції проти неї неефективні.

Публікація доповіді збіглася з заявою держсекретаря США Майка Помпео, який сказав, що налаштований оптимістично і вважає мету по роззброєнню Північної Кореї досяжною.

Доповідь була представлена Радбезу ООН напередодні. Північна Корея поки ніяк не прокоментувала її висновки.

Минулого тижня в структурах влади США зазвучали припущення, що Пхеньян, судячи з усього, будує нові балістичні ракети, незважаючи на недавнє потепління у відносинах з адміністрацією Дональда Трампа і дані обіцянки відмовитися від програми озброєння.

Низка американських чиновників, чиї імена не називаються, розповіли газеті Washington Post, що супутники-шпигуни зафіксували високу активність на полігоні, де виробляються ракети.

Як повідомляв УНІАН, американський президент Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин зустрічалися в червні в Сінгапурі і прийшли до згоди в питанні денуклеаризації Північної Кореї, проте ніяких подробиць того, як саме це відбуватиметься, вироблено не було. Над документом працювала група фахівців, яка спостерігає за тим, щоб виконувалися всі умови санкцій, введених проти КНДР.