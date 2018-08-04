Росія хоче повністю закрити кордон з Білоруссю для іноземного транспорту

Нині є лише одна категорія громадян Євросоюзу, яка має право перетнути білорусько-російський кордон - це водії-міжнародники.

Росія має намір змінити режим перетину кордону для далекобійників з третіх країн, які в'їжджають на її територію з Білорусі.

Про це пише DW.

Російські прикордонники отримали в кінці липня інструкції, як діяти при здійсненні заходів додаткового контролю: їх зобов'язали не пропускати на територію Росії водіїв з будь-якими паспортами, крім російських та білоруських.

Однак у ніч на 1 серпня прийшло розпорядження нові заходи не застосовувати, їх введення відклали на невизначений термін.

Громадян ЄС і ЄЕС (Казахстан, Вірменія, Киргизія) російські прикордонники на межі з Білоруссю з жовтня 2016 року перестали впускати, тож вони змушені в'їжджати в РФ з території інших країн.

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Нині є лише одна категорія громадян Євросоюзу, яка має право перетнути білорусько-російський кордон - це водії-міжнародники.

За словами одного з далекобійників, тепер пункт пропуску Красноє виглядає, як кордон в його класичному розумінні: спочатку паспортний контроль, і лише ті, хто його пройшов, слідують далі - на вагогабаритний, транспортний, митний та фітосанітарний контроль.

Білорусь та Росія утворюють федеративну державу, і для громадян обох країн немає прикордонного контролю, як такого.

Президент Білорусі Александр Лукашенко висловлював незадоволення з приводу російської політики щодо спільного кордону.