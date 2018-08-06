Трамп назвав підозрілу зустріч сина з російським юристом "повністю законною"

Зустріч Трампа-молодшого з Наталією Весельницкой відбулася в червні 2016 року в Нью-Йорку, через два тижні після того, як Трамп став кандидатом у президенти США.

Президент США Дональд Трамп прокоментував факт зустрічі свого сина з російським юристом Наталією Весельницькою.

Як написав глава Білого Дому на своїй сторінці в Twitter, ця зустріч не викликає у нього занепокоєння.

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«Той факт, що мене турбує зустріч мого чудового сина, Дональда, в Трамп-Тауер (з Наталією Весельницькою) – фейкові новини, абсолютна фальшифка. Це була зустріч для отримання інформації про опонента (Халлари Клінтон – ред.), вона повністю законна», – написав Трамп, додавши, що подібні зустрічі – традиційні для політики. До того ж, за його оцінкою, ця зустріч ні до чого не привела і він не знав про неї.

Fake News reporting, a complete fabrication, that I am concerned about the meeting my wonderful son, Donald, had in Trump Tower. This was a meeting to get information on an opponent, totally legal and done all the time in politics - and it went nowhere. I did not know about it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 серпня 2018 р.

Нагадаємо, зустріч Трампа-молодшого з Наталією Весельницькою відбулася в червні 2016 року в Нью-Йорку, через два тижні після того, як Трамп став кандидатом у президенти США від Республіканської партії. У зустрічі також взяли участь зять Трампа Джаред Кушнер і глава президентської кампанії Трампа на той момент Пол Манафорт.