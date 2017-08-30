Трамп-молодший погодився дати свідчення в Сенаті у справі про втручання РФ у вибори

Старший син американського президента Дональд Трамп-молодший погодився дати свідчення в юридичному комітеті Сенату щодо втручання Росії у президентські вибори в США, повідомляє CNN.

Читайте такожТрамп ухилився від відповіді на запитання, чи є Росія загрозою для СШАЗасідання Сенату буде проходити в закритому режимі. Дата засідання визначена, проте не називається.

Адвокат Трампа-молодшого Алан Футерфас відмовився від коментарів з цього приводу.

Як повідомляв УНІАН, у липні старший син президента США Дональда Трампа опублікував електронну переписку щодо зустрічі, на якій йому нібито пропонували конфіденційну інформацію про кандидата в президенти Хілларі Клінтон від російського громадянина.

Раніше видання New York Times написало, що в червні 2016 року син Трампа, зять президента США Джаред Кушнер та, на той момент голова виборчого штабу Пол Манафорт, зустрілися в "Трамп-тауер" з росіянкою Наталією Весельницькою, яка пов'язана з Кремлем.

За даними видання, на зустрічі Весельницька пообіцяла надати компрометуючу інформацію про Хілларі Клінтон. Трамп-молодший заявив, що на зустрічі вона говорила про скасування закону Магнітського і не надала жодної інформації про Клінтон.

Також, як повідомлялося раніше, на зустрічі були присутні Рінат Ахметшин, якого назвали колишнім радянським розвідником, екс-глава передвиборного штабу Трампа Пол Манафорт, зять президента США Джаред Кушнер.

Пізніше стало відомо, що на зустрічі був присутній ще один росіянин Іке Кавеладзе - віце-президент російської компанії, що спеціалізується на будівництві і експлуатації торгової та виставкової нерухомості Crocus Group.