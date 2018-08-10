Rzeczpospolita: США і росіяни хитають трон Путіна

Не залежно від того, піддасться російський президент чи буде чинити опір, Трамп все одно переможе.

Нові санкції США проти Росії з’явилися якраз тоді, коли в країні почали звучати заклики провести референдум на тему збільшення пенсійного віку.

Якщо до цього дійсно дійде, це буде голосування за вотум довіри до Кремля, пише на сторінках Rzeczpospolita польський політик і історик Павел Коваль. Він додає, що дії Вашингтону і росіян випадково сталися одночасно. Навіть окремо вони створюють труднощі для уряду в Москві. А разом – це проблема «в квадраті».

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США оголосили Володимиру Путіну 90-денний ультиматум на виконання вимог. Цікаво, що термін якраз спливає перед початком середньострокових виборів до Конгресу. І це сигнал про те, що президент Дональд Трамп хоче використати відповідь Росії (якою б вона не була) для підтримки своїх кандидатів. Не залежно від того, поступиться Путін чи буде опиратися (а це призведе до запровадження нового пакету ще жорсткіших санкцій проти РФ), Трамп все одно переможе, але лише у внутрішній політиці. Можна допустити, що після виборів у листопаді він втратить інтерес до закручування гайок Путіну.

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Зовсім інша справа з референдумом. Тут російський президент має всі козирі в руках. Вірогідно, все закінчиться тим, що до голосування не дійде. Хоча влада може все ж піти на певні поступки у питанні пенсійного віку, наприклад зберегти певні виплати для людей передпенсійного віку. Але Москві доведеться мати справу зі зростанням кількості росіян, які почуваються ошуканими і ображеними. Тоді, мабуть, настане час «зіграти прем’єром», тобто звільнити непопулярного Дмитра Медведєва. Але чи цього вистачить, щоб заспокоїти росіян?