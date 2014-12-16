Джеб Буш натякнув на участь у виборах президента США у 2016 році

Як повідомляє Washington Post з посиланням на джерела з його найближчого оточення, він може оголосити про це "протягом найближчого місяця", пише LB.ua.

Видання повідомляє, що днями Буш розіслав електронною поштою найбільшим донорам Республіканської партії послання з проханням "тримати порох сухим", недвозначно натякаючи на те, що незабаром йому може дуже стати в нагоді їхня фінансова підтримка.

Водночас його прихильники вмовляють спонсорів не віддавати кошти суперникам з числа республіканців, у тому числі губернатору штату Нью-Джерсі Крісу Крісті, який також вважається вірогідним учасником президентських перегонів-2016.

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Крім того, головний радник Буша - Майк Мерфі - попередив знайомих політтехнологів, які могли б увійти до передвиборної команди Буша, щоб вони не наймалися на роботу до інших кандидатів. Сам екс-губернатор, який останні вісім років займається бізнесом і має ділові інтереси у всьому світі, намагається зараз передати свої фінанси у трастове управління. Як висловилася одна з його довірених осіб, "він знає, що йому доведеться згортати свої справи".

Як зауважує Miami Herald, 61-річний Буш, який завжди вирізнявся незначною повнотою, в останні тижні займається з персональним інструктором з фітнесу і за цей час скинув близько семи кілограмів.

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Більш того, його родичі, включаючи 41-го і 43-го президентів США, вже висловили готовність допомагати йому в боротьбі за президентське крісло. Його син Джордж Прескотт Буш заявив нещодавно в інтерв'ю CNN, що в такому разі вся сім'я "надасть йому 100-відсоткову підтримку". Разом з тим, сам Джеб Буш згодом у коментарі Politico спростував заяву Прескотта, заявивши, що син не обговорював з ним це питання.

За версією Washington Post, якщо Джеб Буш оголосить у січні про рішення боротися за президентську посаду або створить комітет для вивчення своїх шансів на перемогу, то опиниться у вигіднішій ситуації порівняно зі своїми потенційними суперниками, які зроблять це пізніше. Видання зазначає, що в США вже почалася закулісна боротьба за гроші донорів і за кращих політтехнологів з прицілом на майбутні вибори.

У Washington Post вважають, що в боротьбу за президентську посаду вже вступили щонайменше 15 осіб, у тому числі кілька нинішніх і колишніх губернаторів, а також членів Палати представників і Сенату Конгресу США. Серед них називають, зокрема, губернатора Техасу Ріка Перрі, сенаторів Ренда Пола, Марко Рубіо і Теда Круза.

Крім того, сьогодні Джеб Буш привітав у Facebook своїх потенційних виборців зі святами і натякнув на свою участь у виборах-2016.

Політик написав, що під час святкування Дня подяки обговорював з членами своєї сім'ї майбутнє країни і перспективи змагань за Білий дім.

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"Внаслідок розмов і вдумливого вивчення того, що Америка потребує сильного керівництва, я вирішив активно вивчити можливості балотуватися на пост президента Сполучених Штатів", - написав Джеб Буш.

Фаворитом майбутньої президентської гонки від Демократичної партії вважається екс-держсекретар США і колишня перша леді Хілларі Клінтон. Другим за популярністю демократом є нинішній віце-президент США Джозеф Байден. Очікується, що вони оголосять про свої плани не пізніше, ніж навесні 2015.