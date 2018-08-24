В РФ "Правий сектор" звинуватили в підготовці вбивства 50 росіян

Членів ПС в Росії звинуватили в підготовці до вчинення вбивств і замахів на життя державних діячів, осіб, що здійснюють правосуддя і попереднє розслідування, а також співробітників правоохоронних органів.

У Росії членів "Правого сектора" звинуватили в намірі вбивства 50 російських посадових осіб.

У Слідчому комітеті Росії завели кримінальну справу стосовно членів ПС після публікації "вироку Центрального національного суду "Правого сектору", який був винесений після того, як у травні 2018 року в Сімферополі був засуджений на 4 роки і 2 місяці учасник подій на Майдані Олександр Костенко.

"У цьому документі, заявляючи про винесення смертного вироку, названі особи фактично дали вказівки всім членам незаконній організації "Правий сектор" про здійснення у "зручний час та доцільними в конкретних випадках способами" вбивств 50 посадових осіб російських державних, судових та правоохоронних органів, що брали участь у розслідуванні кримінальної справи щодо Костенко, а також винесення йому вироку", — йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті СК.

Читайте такожРосійські «тролі» намагалися вплинути на ставлення американців до вакцинації - ЗМІ

При цьому членів ПС в Росії звинуватили в підготовці до вчинення вбивств і замахів на життя державних діячів, осіб, що здійснюють правосуддя і попереднє розслідування; співробітників правоохоронних органів.

"Найближчим часом наслідком будуть винесені постанови про притягнення Яроша, Тарасенко, Стемпіцького, Воронова, Биковницкого, Малиновської, Нетканова і Максименка в якості обвинувачених, а також вирішено питання про оголошення їх в міжнародний розшук і обрання їм запобіжного заходу у вигляді взяття під варту", — додали в російському Слідкомі.

Раніше повідомлялося, що у Служби безпеки України є питання до звільненого з російської колонії кримчанину Олександра Костенка, які будуть йому задані.