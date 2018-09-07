У будинку Скрипалів розпочали дезактивацію слідів "Новачка" - The Guardian

Мешканці сусідніх будинків отримали від влади можливість переїхати на час проведення робіт, однак вирішили залишитися.

У будинку колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у місті Солсбері триває процес дезактивації залишків нервово-паралітичної речовини "Новачок".

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Згідно з інформацією, найближчі тижні, а можливо і місяці, військові і цивільні фахівці у захисних костюмах працюватимуть у будинку, де був застосований "Новачок", щоб усунути будь-які сліди нервового агента.

Крім того, мешканці сусідніх будинків отримали від влади можливість переїхати на час проведення робіт, однак вирішили залишитися.

Також були проведені консультації щодо дезактивації безпосередньо зі Скрипалями.

Наголошується, що роботи, які розпочалися через шість місяців після хіматаки, були розплановані Департаментом довкілля, харчування та сільського господарства у партнерстві з місцевою владою.

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Як повідомляв УНІАН, 4 березня колишнього співробітника російського ГРУ Скрипаля та його доньку Юлію виявили непритомними в британському місті Солсбері.

Слідство дійшло висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великій Британії в рамках обміну шпигунами між США і РФ.

Ситуація навколо отруєння Скрипалів призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його доньки і поліцейського.

Організацією із заборони хімічної зброї підтверджено висновки Великої Британії щодо застосування токсичної хімічної речовини в Солсбері.

5 вересня британська поліція повідомила, що підозрює в отруєнні Скрипалів громадян РФ Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Міністр безпеки Великої Британії Бен Воллес заявив, що основну відповідальність за отруєння Скрипалів покладає на президента РФ Володимира Путіна. Він зазначив, що Петров і Боширов є співробітниками ГРУ.

Окрім того, Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтримала висновки Британії, що та сама хімічна нервово-паралітична речовина була застосована під час отруєння Дони Стерджесс та Чарльза Роулі в Еймсбері, як і при отруєнні Скрипалів.