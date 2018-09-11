Суд у США відмовився перевести російську шпигунку Бутіну із в'язниці під домашній арешт

Суддя також заборонила адвокату Бутіної давати коментарі ЗМІ по судовій справі росіянки.

Окружний суд США по округу Колумбія відмовився звільнити російську шпигунку Марію Бутіну і перевести її під домашній арешт, поки йдуть судові розгляди.

Про це повідомила суддя Таня Четкан, передає РБК з посиланням на Reuters.

"Я не можу уявити собі сценарій звільнення Бутіної з в'язниці", - сказала суддя, додавши, що такий крок призведе до того, що росіянку "посадять в машину з дипломатичними номерами", відвезуть у аеропорт і відправлять до Росії.

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Суддя також заборонила адвокату Бутіної Роберту Дрісколлу давати коментарі ЗМІ по судовій справі росіянки.

Наступне слухання у справі призначено на 13 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня, у Вашингтоні за звинуваченням "у змові з метою роботи агентом Російської Федерації" без попередження влади США затримали 29-річну росіянку Марію Бутіну. Зокрема, Бутіну звинувачують у спробах "розвивати зв'язки в США і проникати в організації, які мають вплив на американську політику".

Пізніше Федеральний окружний суд Вашингтона відмовився відпускати Марію Бутіну під заставу.

Після затримання в США ЗМІ нагадали, що Бутіна підтримувала анексію Росією Криму і бойовиків на Донбасі.