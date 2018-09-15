Папа Франциск закликав мафіозі до каяття

"Мафіозі не живе по-християнськи, бо своїм способом життя він йде проти Бога і грішить", - сказав папа на проповіді.

Папа римський під час візиту на Сицилію виступив зі зверненням до членів мафії. Він закликав їх відмовитися від злочинів і насильства.

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У своїй промові папа Франциск сказав, що члени організованої злочинності, багато з яких ходять до церкви і відкрито демонструють свою релігійність, "не можуть вірити в Бога і бути мафіозі" одночасно, передає Бі-бі-сі. Він звернувся до них, використовуючи слова "дорогі брати і сестри".

Папа Римський прибув до Палермо, столиці Сицилії, щоб вшанувати пам'ять отця Джузеппе "Піно" Пулізі. Він був вбитий мафією в 1993 році після того, як вступив у відкрите протистояння з організованою злочинністю, яка контролювала місто. У 2013 році його зарахували до лику блаженних мучеників.

"Мафіозі не живе по-християнськи, бо своїм способом життя він йде проти Бога і грішить", - сказав Папа на проповіді, послухати яку в портовому районі Палермо зібралися 80 тис. осіб.

"Я кажу членам мафії: міняйтеся, брати і сестри! Годі думати про себе і про свої гроші. Зверніться до істинного бога, до Ісуса Христа, дорогі браття і сестри", - сказав понтифік.

Історія взаємин церкви та організованої злочинності на півдні Італії суперечлива. Наприклад, кардинал Ернесто Руффіні, архієпископ Палермо в 1945-1967 роках, просто заперечував існування мафії, а головним ворогом церкви називав комунізм.

Багато учасників мафіозних угруповань релігійні і вважають, що користуються заступництвом святих.

Пулізі викривав у своїх проповідях мафію. Його прихід розташовувався в неблагополучному районі Бранкаччо, який тоді контролювала сім'я Гравіано.

Він допомагав місцевій молоді влаштуватися в житті, не потрапивши у лави злочинних угруповань, закликав прихожан допомагати поліції, відхиляв пожертви від гангстерів і забороняв їм брати участь у традиційних вуличних релігійних процесіях.

Його вбивство замовили місцеві боси мафії Філіппо і Джузеппе Гравіано. Шістьох організаторів і виконавців вбивства визнали винними в 1998 році. Майже всі вони отримали довічні терміни.