Свідки про новий інцидент в Солсбері: поліція "накрила когось" ковдрою і "запакувала щось" на вулиці

Заклад «Prezzo» знаходиться в декількох хвилинах ходьби від ресторану Zizzi, де на початку березня обідали отруєні речовиною «Новачок» Сергій та Юлія Скрипаль.

Двоє відвідувачів ресторану «Prezzo» у Солсбері, яким стало погано у неділю ввечері, не знепритомніли і їм надають медичну допомогу на місці.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на представника медзакладу.

Водночас свідки повідомили, що поліція "покриває когось" ковдрою.

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Свідок у сусідньому ресторані Cafe Rouge сказав, що бачив, як поліцейські запаковували щось на вулиці.

16-річний свідок Сем Прудфут, сказав, що бачив чоловіка, повністю одягненого у білий костюм з маскою на обличчі, який вийшов з машини «швидкої» і прямував до ресторану.

За його словами всім, хто знаходився у ресторані, сказали залишитися в межах огородженого району.

Заклад «Prezzo» знаходиться в декількох хвилинах ходьби від ресторану Zizzi, де на початку березня обідали отруєні речовиною «Новачок» Сергій та Юлія Скрипаль.

Як повідомляв УНІАН, в один з ресторанів Солсбері викликали поліцію після того, як двом відвідувачам стало погано. Заклад було оточено поліцейськими.