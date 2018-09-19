У мережі з'явилися перші імена і фото російських військових зі знищеного в Сирії Іл-20

При цьому Міноборони РФ ще не озвучувало прізвищ російських військових, які перебували в літаку.

Стали відомі перші імена жертв катастрофи російського військового літака Іл-20 в Сирії.

Про смерть свого сина Олександра Альошина в Сирії повідомила його мати Олена Альошина на своїй сторінці в Facebook.

«Люди, у мене син загинув на літаку Іл-20 в Сирії, його збила ракета», – написала Олена Альошина. Олександр Альошин – підполковник, син генерал-майора Олександра Альошина.

Друга жертва – 24-річний Віктор Квасенков, уродженець селища Верхньодніпровський Смоленської області РФ. 17 вересня його тіло, разом з іншими членами екіпажу, виловили в Середземному морі, пише місцеве видання readovka.ru.

«Ще місяць тому Віктор, разом зі своєю дівчиною відпочивав на морі. Тепер родичі хлопця чекають, поки Міноборони відправить на батьківщину його тіло, щоб поховати рідну людину», – пише видання.

Російське Міноборони ще не озвучувало прізвищ російських військових, які перебували в літаку.

Як повідомляв УНІАН, Міноборони РФ повідомило, що 17 вересня близько 23.00 мск зник зв'язок з російським військовим літаком Іл-20, який повертався на сирійську авіабазу Хмеймим. За даними військового відомства, машина з екіпажем у складі 15 чоловік на борту перебувала в 35 кілометрах від узбережжя Середземного моря.

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Як заявили в Міноборони, приблизно в цей же час чотири ізраїльські винищувачі F-16 атакували сирійські об'єкти в Латакії, а з французького фрегата «Овернь» (Auvergne) велися пуски ракет.

Сьогодні вранці в Міноборони РФ звинуватили Ізраїль у створенні ситуації, за якої сирійські засоби ППО збили російський літак. Офіційний представник Міноборони Росії Ігор Конашенков заявив, що ізраїльські льотчики підставили літак-розвідник Іл-20 під вогонь засобів ППО Сирії. В результаті загинули 15 російських військовослужбовців.

У свою чергу, Путін назвав збиття сирійськими силами ППО російського військового літака «ланцюгом трагічних випадкових обставин».