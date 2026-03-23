Найкращий iPhone, Samsung і Xiaomi порівняли за якістю фото та відео: хто переміг

Популярний блогер з каналу ZoneOfTech провів тест камер трьох головних флагманських смартфонів – Samsung Galaxy S26 Ultra, iPhone 17 Pro Max і Xiaomi 17 Ultra, щоб визначити, який з них знімає найкраще.

У категорії основної камери лідером став пристрій Xiaomi завдяки масивному 1-дюймовому сенсору. Він демонструє високу деталізацію, природні кольори та широкий динамічний діапазон.

У свою чергу iPhone краще за інших справляється зі складним освітленням і забезпечує найкращу відеозйомку, а Samsung S26 Ultra з 200 Мп модулем виявився аутсайдером: пересвіти та м'якість знімків заважають йому повноцінно конкурувати.

OIS-зум найкраще реалізований у Xiaomi 17 Ultra, тоді як за гібридним і цифровим зумом (20–100x) попереду вирвався S26 Ultra. iPhone 17 Pro Max показав слабкі результати на близьких дистанціях.

Ультраширококутні модулі у всіх смартфонів приблизно однакові: вдень краще справляється Xiaomi, вночі виграє Samsung, тоді як відео з ультраширококутного модуля в iPhone 17 Pro Max виглядає якісніше.

Фронтальна камера iPhone 17 Pro Max лідирує завдяки якісній обробці та високій деталізації. Xiaomi краще показує себе вночі, а Samsung демонструє кращі результати під час зйомки відео.

Загалом, за результатами тестування Xiaomi 17 Ultra було визнано найкращим смартфоном для фото, iPhone 17 Pro Max – для відео, а Samsung S26 Ultra – збалансованим вибором із компромісами.

Раніше експерти DxOMark оцінили можливості камери Galaxy S26 Ultra – флагман поступився навіть iPhone 16 Pro. Samsung поки не може кинути виклик лідерам сегмента, але демонструє послідовний прогрес, хоча й досить повільний.

Наприкінці лютого на світовому ринку дебютувала лінійка Xiaomi 17. Обидві моделі отримали "урізані" батареї та конфігурації пам'яті, а також вищу ціну.

