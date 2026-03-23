Співробітник угорської воєнної розвідки використовував для вербування дипломатичні установи.

Контррозвідка Служби безпеки України встановила особу розвідника угорської військової розвідки, який керував агентурною мережею, викритою СБУ навесні 2025 року на Закарпатті.

Як повідомляє Служба у своєму Telegram-каналі, тоді СБУ затримала двох учасників шпигунського осередку, які збирали дані про військову захищеність регіону, місцеві суспільно-політичні настрої та можливу реакцію населення у разі введення туди угорських військ.

"За матеріалами справи, діяльністю іноземної агентури керував кадровий співробітник угорської воєнної розвідки - Золтан Андре. Встановлено, що саме він проводив в Угорщині агентурні зустрічі з одним зі своїх інформаторів із Закарпаття, який шпигував у західному регіоні України, і за це був затриманий контррозвідкою СБУ", - йдеться у повідомленні.

Що передувало

Розслідування з’ясувало, що з 2016 до 2020 року Андре перебував у Грузії, де проводив розвідувальну діяльність "під прикриттям" представника дипломатичної місії Угорщини. Після повернення з Південного Кавказу з 2021 року він почав розвідувально-підривну діяльність проти України.

Цього ж року він особисто завербував колишнього військового з Берегівського району та перевів його у "режим очікування". А вже у вересні 2024 року Андре "активував" агента і доручив йому шпигувати на Закарпатті.

Що шукав зрадник

Зазначається, що було задокументовано, як зрадник розвідував місця дислокації Сил оборони. Зокрема, намагався виявити бойові позиції української протиповітряної оборони, що захищає небо західного регіону України.

Крім того, за дорученням Андре, агент мав підшукати "кандидатів" на вербування до агентурного апарату угорської воєнної розвідки. В зоні особливої уваги іноземного спецслужбіста були колишні та кадрові військовослужбовці, співробітники правоохоронних органів України.

Угорські дипустанови

У Службі зауважили, що згідно з наявними даними, Андре використовував для вербування можливості угорських дипломатичних установ на Закарпатті, до яких місцеві жителі подавали анкети з персональними даними на отримання угорського громадянства.

Для залучення до співпраці іноземний спецслужбіст обіцяв гроші та різні преференції від Угорщини.

Встановлено, що вербувальні бесіди та агентурні зустрічі Андре здебільшого проводив у власному авто. Для конспірації він використовував оперативний псевдонім.

Контрактниця ЗСУ і поставки наркотиків

Так, наступною фігуранткою, яку залучив до співпраці Андре, стала колишня контрактниця однієї з бойових бригад Збройних сил України, яку невдовзі разом з іншим агентом було затримано Службою безпеки.

Крім того, встановлено ще одного військовослужбовця ЗСУ, якого угорський військовий розвідник намагався втягнути до співпраці. Цій особі замість грошової винагороди він обіцяв регулярні поставки наркотичних засобів для "особистих потреб".

Учасників мережі продовжують шукати

Наразі контррозвідка СБУ продовжує комплексні заходи для встановлення всіх учасників угорської агентурної мережі, які діяли на шкоду Україні.

"Кожного із зловмисників буде знайдено і притягнуто до відповідальності за злочини проти нашої держави", - наголосили у Службі.

Угорщина проти "Ощадбанку" та комунікація з ЄС

Як повідомляв УНІАН, 5 березня в Угорщині було затримано дві інкасаторські машини "Ощадбанку" разом з бригадою із 7 працівників під час регулярного перевезення валюти та банківських металів між Австрією та Україною.

У вантажі було 40 мільйонів доларів, 35 млн євро та 9 кілограмів золота, оформлені відповідно до міжнародних правил.

Згодом видання The Guardian повідомило, що під час перехоплення броньовиків угорські силовики застосували до українця методи, що нагадують тортури. Йдеться про примусове введення невідомої ін’єкції одному із затриманих співробітників "Ощадбанку".

Пізніше видання Politico повідомило, що Європейський Союз обмежує потік конфіденційної інформації до Угорщини, а лідери зустрічаються в невеликих групах через підозри, що уряд прем'єр-міністра країни Віктора Орбана ділиться інформацією з Росією.

