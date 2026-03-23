Після теракту у Львові поліція розробила алгоритм дій, аби уникнути жертв з усвідомленням імовірності, що на місці інциденту може бути кілька вибухів.

Сьогодні, 23 березня, у Бучі на Київщині, де стався вибух, поліцейським вдалося уникнути жертв серед місцевого населення завдяки дотриманню чіткого алгоритму, повідомив журналістам начальник карного розшуку Київської області Андрій Кравчук.

У відео, яке оприлюднив телеканал "Новини.Live", він сказав, що у поліцейських є конкретний алгоритм дій на випадок виїзду на місце скоєння терористичних актів. І на місці події співробітники поліції мають чітко його дотримуватися.

"По-перше, перекрити місце скоєння злочину та попередити місцеве населення про те, що може бути скоєний повторний вибух", - наголосив Кравчук.

Він уточнив, що завдяки тому, що правоохоронці дотримувалися визначеного алгоритму, вдалося уникнути жертв серед місцевого населення.

Також він додав, що раніше теракт із повторним вибухом стався у Львівській області. Наразі, усі співробітники поліції проінформовані, як треба діяти у випадку скоєння терористичного акту.

Як повідомляв УНІАН, вранці 23 березня стався теракт у місті Буча на Київщині. Спочатку пролунав один вибух, а після приїзду правоохоронців – ще один. Двоє правоохоронців постраждали. Загрози їхньому життю немає, у них поранення середнього рівня тяжкості.

Поліції вдалося затримати зловмисника, причетного до скоєння теракту у Бучі. Ним виявився 21-річний місцевий житель.

Нагадаємо, що у лютому вво Львові сталося два вибухи. Коли екіпаж поліції приїхав на виклик про проникнення до магазину, на місце події стався один вибух. Згодом, коли приїхав другий екіпаж, пролунав ще один вибух. Унаслідок вибухів загинула 23-річна поліцейська.

