Безумовний лідер: названо найпопулярніший автомобіль на найбільшому ринку Європи

Ця модель вважається доступним, надійним і економічним автомобілем, який майже ідеально підходить для сімейного використання.

Безумовним лідером німецького ринку нових автомобілів у 2026 році (з початку року до лютого) став Volkswagen Golf, який зайняв 3,5% ринку. Він посів перше місце навіть попри зниження показників на 10,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2025 року. Про це повідомляє Focus2Move.

Це не викликає подиву – за десятиліття з моменту дебюту у 1974 році Volkswagen Golf став уособленням доступності, надійності та економічності. Додатковою перевагою моделі є її висока ліквідність на вторинному ринку.

Друге місце серед найпопулярніших автомобілів у Німеччині посів компактний кросовер Volkswagen Tiguan, який, за оцінками експертів, вдало поєднує комфорт, сучасні технології та універсальність.

Третю позицію в рейтингу зайняв кросовер Volkswagen T-Roc, який користується популярністю завдяки поєднанню яскравого дизайну, високої функціональності та іміджу надійного авто для повсякденного використання.

Загалом десятка лідерів в Німеччині виглядає так:

Volkswagen Golf (-10,3%) Volkswagen Tiguan (-28,6%) Volkswagen T-Roc (-31%) Skoda Octavia (-1,7%) Opel Corsa (+21,7%) Skoda Elroq (+790,5%) Audi A6 (+48,6%) Volkswagen Passat (-21,6%) BMW X1 (+4%) Mercedes GLC (-5,9%)

Нещодавно Volkswagen презентував новий кросовер ID. Cross - модель була прихована під яскравою камуфляжною плівкою. Дизайн автомобіля виконано у стилі Volkswagen Pure Positive. За габаритами кросовер нагадує Volkswagen T-Cross: він отримав високий капот і дворівневу оптику.

А ще раніше УНІАН писав, що компанія Volkswagen припинить виробництво машин на своєму підприємстві в Дрездені. Закриття виробничої лінії відбулося на тлі слабких продажів у Китаї, зниженого попиту в Європі, а також через американські мита, які чинять негативний вплив на реалізацію автомобілів у США.

