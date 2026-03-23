Безумовний лідер: названо найпопулярніший автомобіль на найбільшому ринку Європи

Безумовним лідером німецького ринку нових автомобілів у 2026 році (з початку року до лютого) став Volkswagen Golf, який зайняв 3,5% ринку. Він посів перше місце навіть попри зниження показників на 10,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2025 року. Про це повідомляє Focus2Move.
Це не викликає подиву – за десятиліття з моменту дебюту у 1974 році Volkswagen Golf став уособленням доступності, надійності та економічності. Додатковою перевагою моделі є її висока ліквідність на вторинному ринку.
Друге місце серед найпопулярніших автомобілів у Німеччині посів компактний кросовер Volkswagen Tiguan, який, за оцінками експертів, вдало поєднує комфорт, сучасні технології та універсальність.
Третю позицію в рейтингу зайняв кросовер Volkswagen T-Roc, який користується популярністю завдяки поєднанню яскравого дизайну, високої функціональності та іміджу надійного авто для повсякденного використання.
Загалом десятка лідерів в Німеччині виглядає так:
- Volkswagen Golf (-10,3%)
- Volkswagen Tiguan (-28,6%)
- Volkswagen T-Roc (-31%)
- Skoda Octavia (-1,7%)
- Opel Corsa (+21,7%)
- Skoda Elroq (+790,5%)
- Audi A6 (+48,6%)
- Volkswagen Passat (-21,6%)
- BMW X1 (+4%)
- Mercedes GLC (-5,9%)
Нещодавно Volkswagen презентував новий кросовер ID. Cross - модель була прихована під яскравою камуфляжною плівкою. Дизайн автомобіля виконано у стилі Volkswagen Pure Positive. За габаритами кросовер нагадує Volkswagen T-Cross: він отримав високий капот і дворівневу оптику.
А ще раніше УНІАН писав, що компанія Volkswagen припинить виробництво машин на своєму підприємстві в Дрездені. Закриття виробничої лінії відбулося на тлі слабких продажів у Китаї, зниженого попиту в Європі, а також через американські мита, які чинять негативний вплив на реалізацію автомобілів у США.