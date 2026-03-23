Росія застосовує морські дрони: Плетенчук пояснив, наскільки це небезпечно

Цілі, які потенційно можуть переслідувати російські морські дрони, відомі, бо вони й наразі піддаються атакам.

Російська окупаційна армія має на озброєнні морські безекіпажні катери, які час від часу застосовує, але Україна значно випереджає противника у цій галузі. Про це в етері телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Зокрема, його попросили прокоментувати, наскільки зараз є реальною загроза застосування безекіпажних катерів у Чорному морі з боку росіян, чи щось змінилося у цьому напрямку останнім часом.

"Насправді, так. Це цікаво тому, що на старті повномасштабного вторгнення вони мали фору. Хоча б тому, що вони вже мали подібні системи на озброєнні ще до початку повномасштабного вторгнення. Але так, зараз вони вимушена наздоганяти, й вже не перший рік, в принципі. Чи вважаємо ми цю загрозу реальною? Так, вважаємо. Чи готуємось? Так, готуємось. Чи є масштабування? Поки що - ні", - наголосив Плетенчук.

Він пояснив, що масштабування вказаної галузі у ворога поки що немає через те, що вона потребує швидкого адаптування. Як зазначив Плетенчук, ВМС на власному досвіді можуть підтвердити: "те, що працює сьогодні, вже не працює завтра".

Період апробації, додав речник, будь-яких подібних систем - тривалий, бо жодні зі сторін не стоїть на місці й засоби протидії розвиваються так само як й тактика їхнього застосування.

"Тому це відставання у росіян дається взнаки. Це одна з тих причин, крім оборони з нашого боку, чому вони не мають якогось серйозного успіху у застосуванні подібних систем", - підкреслив речник ВМС України.

Водночас він зазначив, що вже фіксувались неодноразові випадки застосування противником морських дронів у Чорному морі й, на жаль, деякі з них були з наслідками. Проте по успішності на інтенсивності застосування цих засобів Україна значно випереджає ворога.

За словами речника, цілі, які потенційно можуть переслідувати російські морські дрони, відомі, бо вони й наразі піддаються атакам окупантів, зокрема це портова інфраструктура й цивільні комерційні судна. Інша мова, додав військовий, чи зможуть загарбники адаптувати ці засоби ураження до сучасних умов ведення війни на морі. Наразі ця галузь не стоїть на місці - її розвивають, як Україна, так й РФ. Плетенчук додав:

"Ворог намагається копіювати наші кейси, як наших технічних рішень, так й тактики застосування. Тому так - це динаміка. Не можна сказати "тут побудували паркан й тепер все буде добре". Ні. Це галузь, в якій потрібно постійно вигадувати щось нове та ми, відповідно, цим і займаємось".

Використання морських дронів

Як писав УНІАН, морські дрони СБУ Sea Baby неодноразово уражали російські цілі. Наприклад, торік у Чорному морі було атаковано танкер "тіньового флоту" РФ Dashan. Судно під прапором Коморських Островів рухалося у виключній економічній зоні України в напрямку портового терміналу "Новоросійськ". Внаслідок удару танкер зазнав критичних пошкоджень.

Водночас торік, 28 серпня, стало відомо, що російська окупаційна армія завдала удару по одному з кораблів Військово-морських сил ЗСУ. Повідомлялось про загиблих та поранених. У ВМС ЗСУ зазначили, що не можуть розповсюджувати всю інформацію, але йшлося, що у будь-якому разі екіпаж гідно зустрів небезпеку, а втрати особового складу мінімальні. Водночас Міністерство оборони РФ заявило, що морським дроном у гирлі Дунаю уражено розвідувальний катер "Сімферополь".

