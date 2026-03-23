ОАЕ 40 років створювали нездоланний щит, здатний витримати масштабну агресію з боку Ірану

Країна роками готувалася до великого зіткнення, і тепер її системи захисту проходять екзамен на виживання під градом ракет.

Сьогодні Об’єднані Арабські Емірати стали справжньою фортецею, яка відбиває масовані атаки з повітря. Попри те, що нинішній конфлікт є безпрецедентним за масштабами, країна виявилася готовою до нього завдяки стратегії, яку вибудовували десятиліттями, повідомляє видання Forbes.

З початку активних бойових дій, 28 лютого, країна стала головною мішенню для іранських ракетних ударів та нальотів безпілотників.

"Абу-Дабі, певною мірою, готувався до такої війни вже 40 років і відповідно створив потужну систему протиповітряної оборони", - пише ЗМІ.

Відео дня

Міністерство оборони ОАЕ офіційно підтвердило, що гучні вибухи, які чують мешканці по всій країні, "є наслідком перехоплення ракет і безпілотників системами ППО".

За даними видання, станом на п'ятницю, 20 березня 2026 року, захисники неба знешкодили 338 балістичних і 15 крилатих ракет, а також понад 1700 дронів-камікадзе.

Як підкреслює автор, основою цього захисту є американська системи THAAD, яка здатна збивати небезпечні ракети на величезній висоті. Окрім наземних установок, важливу роль відіграє авіація. Флот винищувачів F-16 залишається "хребтом" повітряних сил країни.

Державний департамент США у своїх пресрелізах підтверджує, що Емірати вже запросили нове озброєння та модернізацію техніки на суму понад 8 мільярдів доларів.

Наслідки для країни

Раніше УНІАН писав, що війна в Ірані спричинила логістичні труднощі для ОАЕ, оскільки країна імпортує близько 90% продуктів харчування. Через блокування Ормузької протоки затримуються поставки рису, м'яса та кави, а сам Іран припинив експорт овочів і фруктів.

Додамо, що розкішні готелі Дубая, зокрема культовий Burj Al Arab та мережа Jumeirah, почали пропонувати величезні знижки - подекуди до 50-60%. Основний акцент зараз робиться на форматі "staycation" (відпустка без виїзду з країни), щоб залучити місцевих жителів вигідними пакетами, які включають дешеве проживання, сніданки та бонуси на спа-процедури. Наприклад, у деяких п'ятизіркових готелях ціна за ніч впала до 110–115 доларів, що раніше було майже неможливим для такого рівня сервісу.

