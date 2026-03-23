Ціни на АЗС штурмують нові вершини: скільки сьогодні коштують бензин, дизель та автогаз

Дизельне пальне за вихідні підскочило майже на 3 гривні.

Ціни на пальне на українських АЗС продовжили зростання. Знову найбільше подорожчало дизельне пальне, повідомляє портал "Мінфін" з посиланням на дані консалтингової компанії "А-95".

Зазначається, що за вихідні середня вартість бензину марки A-95 зросла на 0,39 грн/літр. Таким чином, станом на 23 березня 95-м бензином на АЗС можна заправитися у середньому по 71,85 грн/л. Дизельне пальне за вихідні підскочило майже на 3 гривні - до 84,22 грн/л. Автогазом сьогодні заправляють автовласників у середньому по 45,53 грн/літр, що на 61 копійку за літр дорожче ніж 20 березня.

Ціни на бензин

Найдешевше 95-м бензином у понеділок заправляють у мережі AMIC. Тут середня ціна становить 68,07 грн/літр. Найвищий цінник на 95-й у перший робочий день тижня на АЗС мережі Grand Petrol – 75,99 грн/літр.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG - 73,90 грн/л;

"Укрнафта" - 68,99 грн/л;

SOCAR - 73,99 грн/л;

KLO - 74,19 грн/л;

БРСМ-Нафта - 68,88 грн/л;

WOG – 74,99 грн/л;

OKKO – 74,99 грн/л.

Ціни на дизельне пальне

Найдешевше сьогодні дизелем заправляють у мережі RLS - по 79,90 грн/літр. Дизельними ціновими чемпіонами дня стали популярні мережі OKKO та WOG – 86,99 грн/літр.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG - 85,90 грн/л;

"Укрнафта" - 80,99 грн/л;

SOCAR - 85,56 грн/л;

KLO - 86,49 грн/л;

БРСМ-Нафта - 81,99 грн/л.

Ціни на автогаз

Найдешевше газом "залізного коня" 23 березня заправлять у мережі U.GO – 42,90 грн/літр. Перше місце за вартістю автогазу розділили мережі rand Petrol та Neflek – 47,99 грн/л.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG - 45,50 грн/л;

"Укрнафта" - 44,99 грн/л;

SOCAR - 46,69 грн/л;

KLO - 46,70 грн/л;

БРСМ-Нафта - 43,79 грн/л;

WOG – 46,98 грн/л;

ОKKO – 46,99 грн/л.

Ситуація в Ірані та ціни на бензин в Україні - останні новини

Через бойові дії на Близькому Сході та суттєве обмеження постачання нафти через Ормузьку протоку вартість "чорного золота" у порівнянні з кінцем лютого суттєво зросла, часом перевищуючи 100 доларів за барель.

Через зростання світових цін на нафту та котирувань газойлю в Україні продовжує дорожчати паливо на АЗС. Зокрема, лише за 20 березня вартість дизельного пального зросла на 2 гривні.

