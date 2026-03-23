У печерах Камбоджі мешкають невідомі людству тварини: що знайшли вчені

Камбоджійські печери досліджені дуже мало, тому на вчених чекає ще багато відкриттів у сфері біорізноманіття.

Печери Камбоджі простягаються на тисячі кілометрів і являють собою унікальні екосистеми з істотами, яких більше ніде на Землі немає.

Нове дослідження печер у провінції Баттамбанг виявило низку нових для науки видів, зокрема бірюзову отруйну гадюку, літаючу змію, кілька геконів, по два види мікроравликів і багатоніжок, пише CNN

Гадюка та три з нещодавно виявлених видів геконів ще перебувають на стадії присвоєння назв і характеристики. Решта відкриттів вже офіційно визнані в ході дослідження біорізноманіття, в рамках якого було досліджено 64 печери.

Кожна печера в скелястому карстовому ландшафті Камбоджі функціонує як "лабораторія" еволюції, що містить безліч різних форм життя, які адаптувалися до свого нішевого середовища існування, згідно з даними британської природоохоронної організації Fauna & Flora, яка проводила дослідження спільно з Міністерством навколишнього середовища Камбоджі та польовими експертами.

"Уявіть це як їхній ескіз біорізноманіття, де природа знову і знову, незалежно одна від одної, проводить один і той самий експеримент. Ми аналізуємо ДНК видів з цих місць і бачимо, як проходив експеримент. Деякі виглядають однаково, деякі – по-різному, і, аналізуючи це, ми можемо отримати уявлення про рушійні сили, що стоять за їхньою еволюцією", – прокоментував еволюційний біолог Лі Грізмер.

Наприклад, під час польових досліджень вчені ідентифікували один вид смугастого гекона, названого Cyrtodactylus kampingpoiensis, але виявили чотири різні популяції, що еволюціонують по-різному.

"Якщо ми хочемо зберегти біорізноманіття на планеті, нам потрібно розуміти, що на ній є. Ми не можемо захистити що-небудь, якщо не знаємо про його існування", – сказав Грізмер.

У ході нового дослідження також були виявлені види, що перебувають під загрозою зникнення у всьому світі, такі як сундський панголін, зелений павич, довгохвостий макак і північний свинохвостий макак.

Біолог-еколог Пабло Сіновас, який брав участь у дослідженні, розповів, що одна справа досліджувати місцевість вдень, а інша – вночі. За його словами, "найцікавішою частиною" було шукати таких істот, як змії та гекони, вночі, "коли вони найбільш активні, коли виходять зі своїх сховищ".

У звіті вчених зазначається, що в деяких печерах мешкає до мільйона кажанів, хоча дослідники не заходили в печери з великими колоніями кажанів через побоювання за здоров'я.

Карстові ландшафти становлять близько 9% території Камбоджі, або 20 000 кв. км, йдеться у звіті, в якому зазначається, що "значна частина цієї території досі невідома науці". Зокрема, на одному карстовому пагорбі провінції Баттамбанг було 14 печер, які раніше не були обстежені.

"Попереду ще багато досліджень", – прокоментував Сіновас, додавши, що вони лише "торкнулися поверхні" біорізноманіття, яке ще належить відкрити в екосистемах більш широкого ландшафту Камбоджі.

Раніше повідомлялося, що за сотні років у світі народилося менше 100 мулів. Вчені детально пояснили, у чому причина. Вони зазначили, що мули живуть довше за коней і, як правило, потребують менше корму, ніж кінь аналогічного розміру.

Також вчені повідомляли, що мангровим лісам не вистачає повітря. Вони попередили про плачевні наслідки.

Вас також можуть зацікавити новини: