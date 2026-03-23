В Україні подешевшала курятина: скільки зараз коштує кілограм

Середня споживча ціна на курячу тушку в Україні знизилася в лютому на 5,7% - до 106,1 грн/кг. В січні цей продукт коштував 112,47 грн/кг. Такі дані наводить Державна служба статистики.

Куряче філе за місяць втратило в ціні трохи менше – 4,4%. Зараз воно коштує 208,76 грн/кг проти 218,32 грн/кг у січні.

Проте якщо порівнювати з цінами 2025 року, то куряча тушка за рік здорожчала на 15,5%. Тоді її вартість становила 91,85 грн/кг. Філе ж у відсотковому значенні додало 21,5% від 171,83 грн/кг.

На Столичному ринку в Києві фабрична куряча тушка зараз коштує в середньому 85 гривень за кілограм. Куряче філе продають по 139 грн/кг. З початку місяця ціни на них не змінювалися.

Ціни на курятину в Україні – останні прогнози

Вже найближчим часом варто очікувати зміни цін на куряче м’ясо. До Великодня м’ясо та зокрема курятина в Україні зазвичай дорожчають. Виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко розповів, що ціни зростуть як мінімум до рівня кінця минулого року.

Додатково на цінах позначиться і глобальна енергетична криза через війну США в Ірані. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук вважає, що загалом м’ясо та молочні продукти до кінця квітня додадуть в ціні близько 5%.

