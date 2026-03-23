У Китаї ціни на популярне м'ясо впали до 15-річного мінімуму: виробники на межі

Свинарські господарства вже кілька місяців працюють у збиток.

Китайські свинарі стикаються зі зростаючими збитками. Війна в Ірані призвела до зростання витрат на тлі млявого внутрішнього попиту на свинину.

Видання Bloomberg пише, що з минулого року уряд Китаю закликає свинарів скоротити поголів'я свиноматок і обсяги забою, щоб збалансувати попит і пропозицію. Крім того, влада закуповує заморожену свинину для державних резервів з метою підтримки ринку. Цей захід було вжито після того, як, за даними Shanghai JC Intelligence Co., ціни на свинину впали до найнижчого рівня щонайменше за останні 15 років, а прибуток виробників знизився до чотирирічного мінімуму.

Економічне зростання в Китаї сповільнилося після пандемії Covid-19, і домогосподарства витрачають менше на улюблене м'ясо. Тим часом уряд прагне стримати дефляцію на продовольчому ринку, оскільки його економічний порядок денний базується на стимулюванні споживання.

Відео дня

Однак фермери не скоротили свої витрати, і, як і раніше, спостерігається надлишок свиноматок для розведення. Годування цих стад може стати дорожчим, оскільки світові сільськогосподарські ринки реагують на перебої з постачанням енергоресурсів і добрив із Близького Сходу.

Ціни на два основні інгредієнти кормів – соєвий шрот і кукурудзу – різко зросли з моменту початку ударів США та Ізраїлю по Ірану. Напруженість на ринках сільськогосподарської продукції буде тільки посилюватися, чим довше Ормузька протока буде закрита.

Згідно зі звітом аналітичної компанії Mysteel, скорочення доходів і тиск з боку уряду можуть змусити китайських фермерів прискорити скорочення виробництва протягом наступних двох кварталів або навіть повністю піти з галузі.

Свинарі вже кілька місяців працюють у збиток, але економічна ситуація різко погіршилася за кілька тижнів після Нового року, який є піком попиту. За даними Mysteel, наразі тваринники втрачають понад 400 юанів (58 доларів) на кожній тварині, що викликає масовий песимізм у галузі. Оптова ціна на свинину, яку закуповують роздрібні мережі, впала до приблизно 17 юанів за кілограм – чотирирічний мінімум.

Торговельна війна між ЄС і Китаєм – головні новини

4 жовтня 2024 року Євросоюз ввів мита на електромобілі з Китаю. Введення таких мит посилить напруженість у торговельних відносинах. Рішення було прийнято після того, як розслідування виявило, що Пекін несправедливо субсидував свою промисловість.

У свою чергу Китай розпочав розслідування щодо демпінгу цін на свинину з боку трьох європейських компаній, а також ще одне розслідування стосувалося імпорту молочних продуктів.

5 вересня 2025 року Китай звинуватив виробників свинини з країн Євросоюзу в демпінгу, який шкодить його власній промисловості, і ввів проти них мита в розмірі до 62%.

