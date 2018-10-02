Екс-шпигун Скрипаль розповів про колегу, якого знайшли мертвим з відрізаними пальцями

Скрипаль зазначив, що офіційна версія смерті його колеги була - самогубство.

Колишній російський шпигун Сергій Скрипаль розповів, як у 2004 році його колега-розвідник був знайдений мертвим зі слідами насильства.

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Про це Скрипаль розповів торік в інтерв’ю редактору BBC Марку Урбану, який працював над книгою про шпигунів після "холодної війни", повідомляє Українська правда з посиланням на The New York Times.

За словами екс-шпигуна, це сталося з військово-морським офіцером, що працював разом з ним у розвідці і також був упійманий на передачі інформації західним спецслужбам.

Зазначається, що колегу Скрипаля знайшли мертвим у госпіталі після допиту агентами Головного розвідуправління РФ. Усе виглядало так, ніби його задушили. Крім того, у шпигуна були відтяті кілька пальців на руці.

Але, згадує Скрипаль, офіційна версія смерті його колеги була - самогубство.

За словами колишнього шпигуна, тоді російською розвідкою керував Микола Патрушев, який і досі лишається "близькою до Путіна" людиною.