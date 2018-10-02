этот материал доступен на русском

Екс-шпигун Скрипаль розповів про колегу, якого знайшли мертвим з відрізаними пальцями

17:06, 02 жовтня 2018
Світ
1080 0
Скрипаль розповів про колегу, якого знайшли мертвим 14 років тому \ фото rtvi.com

Читайте такожThe Guardian: Отруєний Кремлем Скрипаль називав українців «вівцями» і підтримував окупацію Криму

Про це Скрипаль розповів торік в інтерв’ю редактору BBC Марку Урбану, який працював над книгою про шпигунів після "холодної війни", повідомляє Українська правда з посиланням на The New York Times.

За словами екс-шпигуна, це сталося з військово-морським офіцером, що працював разом з ним у розвідці і також був упійманий на передачі інформації західним спецслужбам.

Зазначається, що колегу Скрипаля знайшли мертвим у госпіталі після допиту агентами Головного розвідуправління РФ. Усе виглядало так, ніби його задушили. Крім того, у шпигуна були відтяті кілька пальців на руці.

Але, згадує Скрипаль, офіційна версія смерті його колеги була - самогубство.

За словами колишнього шпигуна, тоді російською розвідкою керував Микола Патрушев, який і досі лишається "близькою до Путіна" людиною.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ГРУ РФ#Сергій Скрипаль