Bloomberg: Китай міг вбудувати шпигунські чіпи у сервери Apple і Amazon

В компаніях заперечують, що знаходили у своєму обладнанні будь-які сторонні пристрої.

Підрозділ армії Китаю вбудував невеликі чіпи у комп’ютерні сервери, які використовують американські компанії, зокрема Apple і Amazon.

За допомогою цього шпигунського обладнання Пекін міг в будь-який момент отримати таємний доступ до комп’ютерів і даних, - повідомляє Bloomberg.

Читайте такожApple очолила рейтинг найдорожчих брендів світу

Невеликі чіпи завбільшки з кінчик добре заточеного олівця, розроблені так, що їх не можна виявити без спеціальних інструментів. За даними видання, їх імплантували у материнські плати серверів під час конвеєрного виробництва на китайській території. Їх розробили експерти спеціального підрозділу комп’ютерних атак Народно-визвольної армії КНР. За допомогою чіпів хакери могли отримати доступ до всіх функцій серверів, дозволяючи маніпулювати обладнанням і красти дані, зв’язуватися з іншими серверами і проводити таємні операції.

Ці зламані китайськими спеціалістами сервери американські компанії придбали у фірми Micro Computer, яка базується в місті Сан-Хосе, штат Каліфорнія, і має репутацію «Microsoft у світі обладнання». Всього їх закупили близько 30 компаній в США, серед яких окрім Amazon і Apple ще також низка банків, хеджових фондів і урядових підрядників.

Читайте такожAmazon став другою у світі компанією на трильйон доларів

Атака була розкрита в 2015 році американською розвідкою, а також експертами Amazon і Apple. Bloomberg з’ясував, що перша з них дізналася про наявність сторонніх чіпів у серверах завдяки своїй дочірній компанії AWS в процесі покупки фірми Elemental Technologies, яка займається компресією відео для стрімінгу. Apple купила близько 7 тисяч заражених китайськими чіпами серверів. Але шкідливе обладнання вчасно виявила служба безпеки компанії. Втім, як повідомляє видання, дві найдорожчі фірми у світі заперечують, що будь-коли купували сервери зі шпигунськими чіпами в материнських платах.