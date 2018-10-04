ЗМІ знайшли у відкритому доступі дані понад 300 ГРУшників, серед яких – вислані Нідерландами

У відносно доступній базі російської ДІБДР ці співробітники вказані з усіма паспортними даними та мобільними телефонами.

На адресу військової частини №26165 (підрозділ ГРУ, пов'язаний з хакерськими атаками) зареєстровані автомобілі 305 співробітників, серед яких і виявлений європейськими спецслужбами ГРУшник Олексій Моренець.

Як вдалося з'ясувати Bellingcat і The Insider, у доступній базі російської ДІБДР ці співробітники вказані з усіма паспортними даними та мобільними телефонами, багато хто — із зазначенням цієї військової частини як місця роботи.

«По суті це означає, що будь-яка людина з доступом до базі ДІБДР (а це одна з найбільш доступних баз даних в Росії) може отримати імена, паспортні дані та мобільні телефони кількох сотень співробітників ГРУ. Причому не простих співробітників, а службовців саме тієї самої військової частини, яку звинувачували в найскандальніших хакерських атаках останніх років», – пише Insider.

Сьогодні, 4 жовтня, Нідерланди розповіли про чотирьох висланих у квітні співробітників ГРУ. За версією нідерландської влади, хакери Євген Серебряков і Олексій Моренець, а також оперативники Олег Сотников і Олексій Мінін планували атакувати ОЗХЗ (Організацію щодо заборони хімічної зброї). Євген Серебряков, імовірно, також брав участь у кібератаці на поліцію і прокуратуру в Малайзії. Пізніше Мін'юст США пред'явив звинувачення сімом працівникам ГРУ — чотирьом з доповіді Нідерландів, а також ще трьом, які брали участь у втручанні у вибори президента США.

Інший виявлений західними спецслужбами ГРУшник Олексій Мінін вказував в якості своєї адреси вулицю Народного Ополчення, 50. Це Військова академія Міністерства оборони РФ (вона ж в/ч 22177), також відома як «Консерваторія ГРУ».