У Лондоні жінка азербайджанського чиновника витратила на шопінг 16 мільйонів фунтів (відео)

Жінка також має у Лондоні два розкішних будинки вартістю 22 мільйони фунтів.

Дружина азербайджанського чиновника Заміра Хаджиєва у лондонському магазині Harrods витратила на шопінг 16 мільйонів фунтів. Таку суму жінка протринькала за 10 років.

Заможність жінки вразила не лише продавців, а й національне агентство з боротьби зі злочинністю, йдеться у сюжеті ТСН. Вперше воно вимагає, аби іноземець розкрив джерело походження грошей.

Жінка також має у Лондоні два розкішних будинки вартістю 22 мільйони фунтів.

Чоловік Заміри раніше очолював Міжнародний банк Азербайджану. Два роки тому він опинився за ґратами за шахрайство.