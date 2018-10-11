У Лондоні жінка азербайджанського чиновника витратила на шопінг 16 мільйонів фунтів (відео)
17:29, 11 жовтня 2018Світ
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Жінка також має у Лондоні два розкішних будинки вартістю 22 мільйони фунтів.
Дружина азербайджанського чиновника витратила на шопінг в універмазі 16 мільйонів фунтів
Дружина азербайджанського чиновника Заміра Хаджиєва у лондонському магазині Harrods витратила на шопінг 16 мільйонів фунтів. Таку суму жінка протринькала за 10 років.
Заможність жінки вразила не лише продавців, а й національне агентство з боротьби зі злочинністю, йдеться у сюжеті ТСН. Вперше воно вимагає, аби іноземець розкрив джерело походження грошей.
Жінка також має у Лондоні два розкішних будинки вартістю 22 мільйони фунтів.
Чоловік Заміри раніше очолював Міжнародний банк Азербайджану. Два роки тому він опинився за ґратами за шахрайство.
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