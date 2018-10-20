Нідерланди вперше у своїй історії видали гендерно-нейтральний паспорт

Документ отримала жінка, яка народилася чоловіком, але пізніше змінила стать.

В Нідерландах вперше в історії видали гендерно-нейтральний паспорт. Його отримала жінка, котра народилася чоловіком, але в 2001 році змінила свою стать на жіночу і вважає себе інтерсексуалом.

«57-річна Леон Зеєгерс народилася біологічним чоловіком, який у 2001 році пройшов операції зі зміни статі. Наразі Зеєгерс вважає себе інтерсексуалом», – ідеться у повідомленні, пише BBC.

Через суд їй вдалося домогтися видачі нового паспорта з гендерною позначкою «Х» замість чоловічої «М» або жіночої «V».

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В рішенні суду сказано, що відмова реєструвати людину як гендерно-нейтральну порушує «право на приватне життя, самоідентифікацію і автономію особистості».

Щоправда, попри рішення суду, законодавство Нідерландів не змінилося і отримати такий паспорт, як у Зеєгерс, можна буде лише через суд. Наразі близько 4% громадян Нідерландів не відносять себе ні до жіночої, ні до чоловічої статі.

Нідерланди – не перша країна, яка видала гендерно-нейтральний паспорт. Такі документи вже можна отримувати в Аргентині, Австралії, Канаді, Данії, Німеччині, Індії, Мальті, Непалі, Новій Зеландії і Пакистані.

Очікується, що рішення суду Нідерландів пожвавить боротьбу ЛГБТ-активістів за внесення змін до законодавства, які дозволять будь-кому ідентифікувати себе як людину третьої статі.