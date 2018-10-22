Гаррі вирішив поберегти вагітну Меган в ході їхнього зарубіжного туру

Після насиченої програми герцог і герцогиня прийняли рішення скоротити кількість заходів за участю герцогині протягом наступних кількох днів.

Герцог і герцогиня Сассекські прийняли рішення розвантажити розклад вагітної Меган в ході закордонного турне і зменшити кількість заходів, в яких вона бере участь.

Читайте такожВагітна Меган Маркл і принц Гаррі не соромляться почуттів на публіці (фоторепортаж)

Про це повідомили в Кенсингтонському палаці, передає Бі-бі-сі. Гаррі, вручаючи медалі переможцям Invictus Games (Ігор Непереможених), був один.

Меган в суботу провела дві години на церемонії відкриття ігор. Ці міжнародні мультидисциплінарні змагання колишніх і діючих військових, які отримали важкі поранення або інвалідність у боях, проводяться в різних країнах з 2014 року за ініціативи принца Гаррі. Змагання включають в себе веслування на тренажерах, баскетбол на візках і волейбол сидячи.

Герцогиня з'явилася на публіці в цей день знову, але вже трохи пізніше.

У заяві Кенсингтонського палацу сказано: "Після насиченої програми герцог і герцогиня прийняли рішення скоротити кількість заходів за участю герцогині протягом наступних кількох днів, попереду прикінцеві півтора тижні їхнього турне".

У Гаррі і Меган, які очікують народження своєї першої дитини навесні наступного року, заплановано 76 заходів на 16 днів туру по Австралії, Новій Зеландії, Фіджі і Тонга.

Принц Гаррі сам зустрічався з учасниками велосипедної гонки в Сіднеї.

В Іграх Непереможених беруть участь атлети з 18 країн, протягом 9 днів вони змагаються в 11 спортивних дисциплінах.

Герцог Сассекський був не проти пожартувати і надів спортивні плавки поверх джинсів.

Ці плавки принцу подарували ведучий спортивних новин, осіб з обмеженими можливостями Ділан Алькотт і двоє учасників австралійської збірної.

Алькотт, триразовий володар золота на Паралімпіаді за теніс на візку і баскетбол на візку, сказав: Ми подарували йому подарунок. Один з атлетів подарував принцу плавки, а він надів їх поверх джинсів. Це виглядало приголомшливо".

Наступною точкою в подорожі герцога і герцогині стане острів Фрейзер. Там Гаррі і Меган відвідають найчистіше озеро в світі - озеро Маккензі.