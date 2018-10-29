На виборах президента Бразилії перемагає ультраправий кандидат

Жаїр Болсонару відомий своїми агресивними висловлюваннями на адресу геїв, жінок та людей з темним кольором шкіри.

У другому турі виборів президента Бразилії перемагає ультраправий кандидат Жаїр Болсонару.

За результатами підрахунку 89% голосів виборців Болсонаро отримав 56%, значно випередивши колишнього мера Сан-Паулу Фернандо Хаддада, який набрав 44%, повідомляє Reuters.

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Нагадаємо, на початку вересня під час передвиборного виступу на Болсонару було скоєно замах. У ніч на четвер, 13 вересня, йому зробили чергову операцію. В результаті були побоювання, що він може не одужати до початку виборів і не провести виборчу кампанію.

Болсонару відомий своїми агресивними висловлюваннями на адресу геїв, жінок та людей з темним кольором шкіри. Його висунення привернуло міжнародну увагу як приклад світового тренду зростання популярності популізму та радикальних політиків.

І хоча Болсонару лідирував у перевиборчих соцопитуваннях, в той же час, він володіє найвищим рейтингом неприйняття серед кандидатів.