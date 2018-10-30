Business Insider: США не змогли знайти заміну кластерним бомбам на тлі ядерних погроз КНДР

До кінця цього року Вашингтон збирався остаточно відмовитися від кластерних бомб.

США відмовилися від плану заборонити кластерні бомби і вирішили зберегти нинішні запаси таких боєприпасів з однієї причини: через Північну Корею.

«Ця зміна політики була продиктована ситуацією з КНДР», - підтвердив Business Insider заступник американського міністра оборони Патрік Шанаган.

«Коли ми проводили оцінки готовності, ми сказали: «Наскільки ми готові до Північної Кореї?». І ми поглянули на боєприпаси, які були потрібні, і на те, що у нас було», - сказав він.

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Шанаган додав, що розробка заміни кластерних бомб зайняла б надто багато часу, а північнокорейська загроза існувала вже. Тому Пентагон звернувся до наявних військових можливостей.

На початку 2017 року КНДР заявила, що будує ракету, здатну долетіти до США. Через місяць після того вона провела перший тестовий запуск, який був провальним. І це сталося через кілька днів після того, як президент Дональд Трамп переїхав у Білий дім. Режим у Пхеньяні провів ще шість запусків і ядерних випробувань впродовж наступних п’яти місяців. Останній запуск міжконтинентальної балістичної ракети відбувся минулого листопада. В грудні Шанаган підписав директиву, яка зупиняла політику від 2008 року, схвалену тогочасним міністром оборони Робертом Гейтсом. Вона передбачала, що США до кінця 2018 року повністю відмовляться від використання кластерних бомб.

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Також видання пише, що ще за президента Джорджа Буша-молодшого Пентагон отримав завдання знайти альтернативу кластерним снарядам. Однак, за словами прес-секретаря американського міністерства оборони Тома Кроссона, всі зусилля збудувати якусь надійну заміну провалилися.