Японія замовила у Mitsubishi нові багатоцільові фрегати

Японський флот отримає нові фрегати в першій половині 2020-х.

Компанія Mitsubishi Heavy Industries оголосила про те, що вона отримала контракт від Міністерства оборони Японії на будівництво перших двох із чотирьох кораблів нового класу для Морських сил самооборони.

Мова йде про фрегати, що здатні виконувати широкий спектр завдань. Детально вартість контракту не розкривається. Згідно з даними, наведеними виданням jane's, мова може йти про суму у понад 800 мільйонів доларів, передає Naked Science.

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За наявними даними, довжина корабля нового проекту складе 130 метрів, а ширина - тринадцять метрів. Японський флот отримає нові фрегати в першій половині 2020-х.

Очікується, що фрегат зможе нести один вертоліт, безпілотні апарати, а також наземні та підводні транспортні засоби.

Він отримає протикорабельні ракети, 127-мм гармату, зенітний ракетний комплекс на базі Тип 03 Чусам і комплекс SeaRAM для ближнього захисту.

Раніше УНІАН повідомляв, що Королівський флот Канади рухається в напрямку закупівлі британських багатоцільових фрегатів Type 26, які можуть рухатися акваторією надзвичайно тихо і знищувати субмарини, а також боротися проти ворожих літаків і ракет.