Financial Times: Путін не поїде на форум в Давос після заборони для його олігархів

Російського автократа запрошували взяти участь в щорічній зустрічі світових еліт вперше за 10 років.

Трьох помітних олігархів з Росії, які мають тісні зв’язки з Кремлем, повідомили, що їм не варто їхати цього року на Всесвітній економічний форум в Давосі. Адже вони під санкціями США.

Як повідомляє Financial Times, це свідчить про те, що міжнародні організації все більш обережно ставляться до людей, які потрапили в «чорний список» Вашингтона.

Зокрема, двері Давоса зачинені для алюмінієвого магната Олега Дерипаски, другу російського президента Віктора Вексельберга і глави «ВТБ Банка» Андрія Костіна. Їм фактично заборонили брати участь в щорічній зустрічі, яка пройде традиційно в січні.

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Разом з тим, видання повідомляє, що організатори форуму намагалися переконати російського автократа Володимира Путіна вперше за 10 років приїхати в Давос. Однак, рішення не впустити на форум його друзів-олігархів могло підірвати ці зусилля. В Кремлі виданню повідомили, що Путін точно не приїде в швейцарське місто, тому що «це не співпадає з його графіком». Коментувати ситуацію з російськими олігархами в російському уряді відмовилися.